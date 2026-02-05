AEMET avanza olas de 7 metros en Galicia y Baleares para mañana y lluvia en tercio sur el sábado, que remite el domingo

El temporal marítimo provocado por la borrasca 'Leonardo' dejará olas de hasta siete metros este viernes en Galicia y Baleares, día en que se espera empiece a rellenarse la borrasca. Así, nuevos sistemas frontales podrían dejar lluvias el sábado en zonas del sur peninsular, aunque se prevé que las altas presiones se establezcan en este área de cara al domingo, como ha detallado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en un nuevo aviso especial emitido por la previsión de temporal atlántico en toda la Península, excepto en el cuadrante nordeste, hasta el sábado.

"Teniendo en cuenta la persistencia de la situación y del potencial impacto hidrológico asociado, se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", ha puntualizado el organismo estatal.

De este modo, AEMET espera que 'Leonardo' comience a rellenarse progresivamente el viernes, aunque señala que su influencia continuará sobre España. De hecho, dejará precipitaciones en el seno de la masa fría postfrontal que afectarían principalmente a la vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. Por zonas, los mayores acumulados se darán a barlovento del flujo del oeste y suroeste de los sistemas montañosos, sobre todo en las Béticas, Sistema Central y Pirineos, así como en Galicia.

Asimismo, el organismo estatal apunta a que seguirá soplando el viento del suroeste con intensidad, con rachas localmente muy fuertes en los tercios sur y este peninsulares, en Baleares y en zonas expuestas del litoral del noroeste y cordillera Cantábrica. De forma paralela, también habrá temporal marítimo en toda España. En este sentido, AEMET destaca que habrá viento ocasionalmente de fuerza 8 en Baleares y Galicia, donde además el mar combinado alcanzará olas de 7 metros.

Al margen de ello, la cota de nieve descenderá con la entrada de la masa fría y puede que quede por debajo de los 1.000 metros en el cuadrante noroeste peninsular y entre 1.200-1.400 metros en el resto. Para el sábado, nuevos sistemas frontales cruzarán la Península dando lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos.

En este sentido, AEMET apunta a que podrían darse de nuevo precipitaciones persistentes a barlovento de las Béticas, donde no se descartan acumulados que superen nuevamente los 150 litros por metro cuadrado (l/m2), del Sistema Central, entorno del Estrecho y fachada mediterránea andaluza. En lo que se refiere al viento, cree posible que se produzcan rachas muy fuertes en el tercio sur y este peninsular. Se sobrepasarían localmente los 90 km/h, de manera más probable en el litoral andaluz.

El organismo estatal añade que el temporal marítimo seguirá siendo significativo en Galicia, donde tendrá tendencia a mejorar durante el día; en Alborán, en Baleares, y en el Estrecho, donde se intensificará con fuerza 8 y mar combinada de 6 metros.

Finalmente, prevé que las altas presiones se establezcan en el sur peninsular el domingo, día en el que las precipitaciones perderán intensidad, aunque podrán seguir dejando acumulados importantes en las Béticas. Las rachas de viento muy fuertes quedarán restringidas al extremo sur, cuadrante sudeste y Baleares.