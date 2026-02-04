Vueling recupera la ruta entre Barcelona y Madrid hasta el 22 de febrero por la crisis ferroviaria

Jordi Pla, director de Red y Estrategia de Vueling, indicó que la compañía actuó para proporcionar una solución de movilidad durante el mes de febrero, periodo afectado directamente por la crisis ferroviaria. La aerolínea ha implementado la reactivación temporal de la ruta entre Barcelona y Madrid, según reportó la empresa en un comunicado recogido este miércoles. De acuerdo con la información publicada por la compañía, los trayectos cubrirán la demanda generada por la alteración del servicio de trenes, especialmente para quienes requieren viajar entre dos de los centros urbanos más relevantes del país.

El medio consignó que la operativa se desarrollará del 9 al 22 de febrero, durante los cuales estarán disponibles nuevas frecuencias y se establecerá un techo en los precios. El costo de la tarifa básica se limitará a 99 euros para estos vuelos, medida que la empresa justificó como parte de su estrategia de respuesta a la crisis de transporte. Vueling detalló en su comunicado las franjas horarias de los vuelos durante los días laborables y el fin de semana, subrayando la intención de facilitar un mayor número de desplazamientos a quienes resultan afectados por las dificultades actuales del sistema ferroviario.

Según la información proporcionada por Vueling, la ruta contará con cuatro frecuencias diarias entre lunes y viernes. Las salidas del Aeropuerto de Barcelona tendrán lugar a las 7:30 y a las 19:25, mientras que los despegues desde el Aeropuerto de Madrid están programados para las 9:25 y las 21:20. La compañía añadió que los sábados estará disponible una frecuencia por sentido, con salida de Barcelona a las 7:30 y de Madrid a las 9:30. Por su parte, los domingos solo habrá vuelos por la tarde y la noche: la salida desde Barcelona se fijó a las 19:25 y desde Madrid a las 21:30.

Vueling explicó, según recoge el comunicado consultado por los medios, que la ampliación puntual de su propuesta tiene como objetivo mejorar el acceso y la conectividad entre Barcelona y Madrid. Desde la empresa resaltaron la importancia estratégica de ambos destinos, argumentando la necesidad de reforzar las opciones de los viajeros en un contexto de alteraciones en el transporte ferroviario. La aerolínea remarcó que estas medidas buscan cubrir el déficit surgido por la reducción de alternativas para desplazarse entre las dos ciudades principales de España.

Tal como publicó el comunicado, la medida responde específicamente al aumento de la demanda y a las peticiones de usuarios afectados. De este modo, la compañía presentó los vuelos adicionales como un recurso complementario durante el periodo en que el servicio de trenes no alcanza a satisfacer la movilidad regular. Vueling comunicó que mantiene su compromiso de ajustar la oferta en función de las necesidades y que monitoriza la situación para evaluar futuras acciones.

La decisión parte de la evaluación de la coyuntura actual y del seguimiento de la movilidad entre ambos destinos, teniendo en cuenta los impactos de la interrupción en el sistema ferroviario sobre los desplazamientos de trabajadores y viajeros habituales. Según la explicación de la empresa, el enfoque estará en ofrecer alternativas reales que garanticen una mínima afectación sobre quienes dependen de estas conexiones para actividades profesionales y personales.

Según informó Vueling, toda la programación de vuelos y la comercialización de los billetes estarán disponibles a través de los canales habituales de la aerolínea, garantizando el acceso a la información y la reserva bajo los términos de la tarifa especial. La empresa también advirtió que la medida tiene carácter excepcional y queda sujeta a la evolución de la situación del transporte ferroviario, que continúa en supervisión por parte de los organismos competentes.