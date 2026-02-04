Agencias

Silvia Bronchalo rompe su silencio en televisión sobre su hijo Daniel Sancho: "No era violento"

Mientras Daniel Sancho se encuentra en la prisión de Surat Thani a la espera de conocer la decisión de la Justicia tailandesa sobre el recurso presentado por su abogado Marcos García Montes para reducir su condena tras ser condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023, su madre Silvia Bronchalo ha decidido dar un importante paso al frente.

Después de más de dos años y medio en silencio, la expareja de Rodolfo Sancho concederá su primera entrevista en televisión en '¡De Viernes!'. En el adelanto que ya ha emitido Mediaset de su conversación grabada con el presentador Santi Acosta -por lo que todo apunta a que por el momento no se sentará en el plató y evitará enfrentarse a las preguntas de los colaboradores en directo-, la exactriz responde a la pregunta de "quién es ella realmente" con una declaración de intenciones: "La madre de Daniel Sancho".

"No era un niño violento. ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar? Ojalá pudiera volver atrás" ha expresado cabizbaja y con la voz entrecortada, incapaz de ocultar que no entiende qué llevó a su hijo a acabar presuntamente de una manera tan atroz con la vida de Edwin Arrieta.

Y aunque tendremos qué esperar al viernes para ver la entrevista al completo, Silvia asegura con firmeza que está "preparada para contarlo todo", por lo que se supone que además de sincerarse sobre el crimen supuestamente cometido por Daniel, y relatar cómo es su relación con su hijo en la actualidad y cómo lleva el chef su condena a cadena perpetua en una de las prisiones más peligrosas de Tailandia, también entrará en detalles sobre su guerra con Rodolfo Sancho, al que denunció por insultos y vejaciones en febrero de 2024 (una denucia por violencia de género que posteriormente fue archivada).

EuropaPress

