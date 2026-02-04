Agencias

Rodríguez afirma que "peleará" para que el Congreso no tumbe de nuevo la moratoria de desahucios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno va a "pelear" para que el Congreso no tumbe de nuevo el decreto del escudo social, en el que se incluye la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026.

"Nosotros vamos a pelear para que no sea así. Yo espero sinceramente que no sea así. Creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad y con mucha más dificultad quizás en esta última legislatura, ser capaz siempre de dar pasos para avanzar y si hay una materia donde merecemos avanzar y merecemos dar esa respuesta que reclama la ciudadanía, es en la política de vivienda", ha subrayado.

La ministra, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha indicado que si Junts vota en contra del decreto del escudo social --como ya ha anunciado que hará-- "tendrá que explicarlo a los catalanes", porque el Gobierno ha hecho "muy difícil votar que no".

"Desde luego es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones, pero no encuentro la diferencia en votar que no a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales y que ahora Junts les quiera decir que no las van a poder tener en su declaración de la renta. Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", ha recalcado.

EuropaPress

