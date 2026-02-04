Mueren cuatro civiles en un nuevo ataque achacado a un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Al menos cuatro civiles han muerto en un nuevo ataque achacado a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo vinculado a Estado Islámico, en una localidad situada en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC) y afectada por un repunte de los asaltos de esta formación durante los últimos meses.

Fuentes de seguridad citadas por la emisora congoleña Radio Okapi han afirmado que el ataque fue lanzado contra Mulolya, en el territorio de Beni, donde los asaltantes incendiaron además seis motocicletas antes de darse a la fuga. Días antes, la cercana localidad de Mamove había sido escenario de otro ataque que dejó otros cuatro muertos.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.