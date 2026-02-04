Mueren 15 migrantes tras chocar la embarcación en la que viajaban con un barco de la Guardia Costera griega

El accidente frente a la playa de Mirsinidi involucró una persecución previa a la colisión, según relataron responsables de la Guardia Costera al diario griego 'Kathimerini'. Durante esta persecución, los equipos intentaron evitar que una lancha rápida procedente de la costa turca alcanzara la isla de Quíos. La noticia principal, consignada por la agencia griega AMNA, hace referencia al fallecimiento de al menos 15 personas y a una veintena de heridos tras el choque marítimo registrado durante la jornada del martes.

De acuerdo con la información publicada por la agencia AMNA y recogida por otros medios como 'Kathimerini', la embarcación con migrantes, que había partido de las proximidades de la provincia turca de Esmirna, terminó volcando cerca de la costa este de Quíos después de la colisión con un barco de la Guardia Costera helena. Las víctimas mortales corresponden a once hombres y cuatro mujeres, todos migrantes que buscaban arribar a territorio griego. El suceso dejó además 25 heridos, entre los que se encuentran diez menores de edad. Siete son hombres, siete mujeres y dos de las mujeres, que estaban embarazadas, sufrieron abortos espontáneos a consecuencia del impacto, aunque los servicios médicos confirmaron que ambas adultas no presentan ya peligro vital.

Según informaciones de la Guardia Costera citadas por 'Kathimerini', cuatro de los migrantes permanecen hospitalizados en estado grave con lesiones en la cabeza y daños en órganos internos. Los servicios de emergencia comunicaron que entre los heridos graves figuran niños y adultos, lo que ha incrementado los esfuerzos médicos en la región. Asimismo, dos integrantes de la tripulación de la Guardia Costera resultaron heridos; uno de ellos sufrió la dislocación de un hombro, mientras que una mujer ha recibido atención por una conmoción cerebral.

El contexto del accidente se remonta a la detección de la lancha, momento en que la Guardia Costera desplegó una operación para interceptar el desembarco y cerrar el paso a la embarcación migrante que se dirigía hacia la playa de Mirsinidi, situada cerca de la capital insular, de acuerdo con lo consignado por la prensa local. Las maniobras para evitar el arribo derivaron en una persecución que antecedió al choque, según recogen las declaraciones de los responsables marítimos recogidas por 'Kathimerini'.

Tras la colisión, la zona fue escenario de una movilización urgente de los servicios de rescate griegos, incluidos medios aéreos y marítimos, con el objetivo de localizar a supervivientes y posibles desaparecidos en las aguas. El operativo sigue activo, pues persiste la incertidumbre sobre el número exacto de personas que se encontraban a bordo de la lancha. Las autoridades marítimas continúan revisando la zona para identificar y asistir a quienes podrían haber caído al mar, y los hospitales regionales han recibido a los heridos de mayor gravedad, mientras otros fueron atendidos en el lugar.

La tragedia se inscribe en uno de los tramos más utilizados para la migración irregular desde la costa de Turquía hacia las islas griegas del mar Egeo, especialmente en puntos próximos a Esmirna y Quíos. Este tipo de trayectos implica riesgos notables debido a la sobrecarga de las embarcaciones y a la persecución constante por parte de patrullas fronterizas, lo que incrementa la probabilidad de accidentes fatales como el ocurrido este martes, según destacaron fuentes citadas en los reportes de 'Kathimerini' y AMNA.