Los 27 fijan excepciones al préstamo de 90.000 millones a Ucrania para compras de armas fuera de la UE

La opción de que Ucrania pueda acudir al mercado armamentístico fuera de las fronteras europeas constituye una de las excepciones más destacadas dentro del acuerdo alcanzado entre los veintisiete países miembros de la Unión Europea respecto al préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev. Según informó el medio, los embajadores de los Estados de la UE avalaron esta medida que permite a Ucrania emplear parte significativa de esos recursos para adquirir equipamiento militar en terceros países, siempre que la industria europea o de naciones del Espacio Económico Europeo, como Islandia, Liechtenstein y Noruega, no pueda atender a tiempo o con calidad su demanda de defensa.

El acuerdo, detalló el medio, establece que el préstamo, financiado con deuda conjunta de la Unión y disponible en los mercados de capitales, se canalizará entre 2026 y 2027 para responder a las necesidades financieras y militares de Ucrania. Un tercio de los fondos irá destinado directamente a gastos presupuestarios, mientras que los 60.000 millones restantes se orientarán al reforzamiento militar con prioridad para industrias europeas y ucranianas. No obstante, tal como publicó la fuente, la inédita posibilidad de recurrir a importaciones desde países con conglomerados armamentísticos avanzados —como Estados Unidos— surge como respuesta a la urgencia que impone la guerra entre Ucrania y Rusia.

Fuentes comunitarias, citadas por el medio, especificaron que las llamadas “cascadas de excepciones” solo operarán en circunstancias concretas: la prioridad será la industria europea, pero, en caso de que no exista el equipo requerido, la producción no alcance o los plazos se demoren considerablemente, Kiev podrá demostrar estas condiciones y solicitar la compra en mercados externos. Una vez aportada la documentación probatoria, la Comisión Europea deberá verificar que no existe alternativa regional antes de aprobar la adquisición mediante un procedimiento ejecutivo, según consignó la fuente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la presentación de la propuesta a mediados de enero, resaltó la necesidad de asegurar que Ucrania reciba los equipos requeridos a tiempo. "Si los equipos necesarios no están disponibles en esta región o a su debido tiempo, ocasionalmente podría ser posible adquirirlos fuera de la Unión Europea y fuera de la región geográfica mencionada (EEE). En general, se prioriza la preferencia europea, pero en cascada: Prioridad para la preferencia europea y, si no es posible, comprar en el extranjero", declaró Von der Leyen, según reportó el medio. De este formato, el acuerdo se adapta a la urgencia militar derivada del conflicto, sin romper completamente con la política de fortalecer el sector industrial europeo.

De acuerdo con el texto del medio, la estructura jurídica del préstamo contiene disposiciones específicas: el reembolso solo procederá una vez que Rusia pague las reparaciones de guerra a Ucrania. En cuanto a la sostenibilidad de la deuda ucraniana, el presupuesto comunitario cubrirá los intereses generados por el préstamo, lo que, según detalló el medio, busca facilitar condiciones favorables para Kiev y evitar una sobrecarga en el futuro inmediato.

En el proceso de decisión se empleó el mecanismo de cooperación reforzada, que implicó la participación de 24 Estados miembros, mientras que Hungría, República Checa y Eslovaquia se mantuvieron al margen del préstamo, aunque sus empresas sí podrán concursar por contratos financiados con los fondos procedentes de este apoyo, como indicó el medio. El acuerdo también habilita a países externos con Asociación de Seguridad y Defensa (ASD) con la UE —por ejemplo, Reino Unido, Canadá o Corea del Sur— a colaborar en las adquisiciones de productos de defensa específicos requeridos por Ucrania.

Las próximas fases, especificó el medio, implican la deliberación del Parlamento Europeo sobre la propuesta, a fin de que se alcancen los consensos necesarios para la aprobación final de los marcos jurídicos del reglamento. Paralelamente, el Consejo de la UE tramitará una solicitud por escrito a la Eurocámara para modificar el presupuesto de la Unión y así garantizar la ejecución de la ayuda financiera acordada. Una vez completados estos procedimientos, la Comisión Europea podrá realizar el primer desembolso del préstamo a comienzos del segundo trimestre de 2024.

En declaraciones a través de redes sociales, Von der Leyen celebró la decisión del Consejo de la UE y reafirmó su confianza en lograr pronto el respaldo del Parlamento Europeo al texto legislativo. La presidenta de la Comisión calificó la decisión como “un símbolo poderoso” de la solidaridad de la Unión frente a Ucrania, y subrayó que este respaldo comunitario contribuirá al fortalecimiento de las capacidades defensivas ucranianas y a su posición en las negociaciones de paz con Rusia y Estados Unidos, según citó el medio. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se pronunció en términos similares, asegurando que este paso representa un esfuerzo del bloque por consolidar el apoyo financiero y militar a Kiev durante los próximos dos años; además, insistió en la importancia de robustecer la capacidad de defensa de Ucrania como un factor de seguridad para todo el continente europeo.