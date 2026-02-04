Las vacantes de empleo de Infojobs suben un 2% en enero, hasta las 180.000, sobre todo en telecomunicaciones

La plataforma de empleo Infojobs inicia el año laboral con la oferta de 179.256 vacantes en enero, lo que supone un ligero repunte del 2% respecto al año anterior.

El portal anota un repunte en el empleo de sectores de la informática y las telecomunicaciones, con un crecimiento del 25% respecto a diciembre, hasta llegar a las 6.000 vacantes, lo que refleja una mayor demanda de perfiles técnicos.

La categoría de comercial y ventas es la que más empleos busca, con 27.197 puestos ofertados, seguidas de compras, logística y almacén (12% del total) y profesiones, artes y oficios (11%), que aglutinan casi el 40% de todas las vacantes de la plataforma.

TIPOS DE CONTRATOS

Respecto al tipo de contratos, el 47% de las vacantes ofertadas son de carácter indefinido, con un total de 84.296 puestos, frente al 26,3% de contratos de duración determinada, mientras que predomina la jornada a tiempo completo, que representa el 65,3% del total.

En cuanto al comportamiento regional, las comunidades que más vacantes ofrecen respecto al año anterior son Navarra (+19%), Galicia (+18%) y País Vasco (+11%), mientras que se han registrado descensos en Castilla-La Mancha (-39%) y Madrid (-13%).

PERFILES MÁS DEMANDADOS

La actividad comercial ha concentrado cinco de los diez perfiles más buscados en el mes de enero, y la lista de posiciones con mayor volumen de ofertas lo lidera el puesto de teleoperadora, con 11.992 vacantes, seguido por los conductores de vehículos de reparto, con 8.030 puestos, y los dependientes, con 7.273 ofertas.

Por su parte, también destaca en la lista el perfil de delegado comercial, con 7.195 vacantes, y de mozo de almacén, con 6.878 vacantes.