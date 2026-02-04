Agencias

Las vacantes de empleo de Infojobs suben un 2% en enero, hasta las 180.000, sobre todo en telecomunicaciones

Guardar

La plataforma de empleo Infojobs inicia el año laboral con la oferta de 179.256 vacantes en enero, lo que supone un ligero repunte del 2% respecto al año anterior.

El portal anota un repunte en el empleo de sectores de la informática y las telecomunicaciones, con un crecimiento del 25% respecto a diciembre, hasta llegar a las 6.000 vacantes, lo que refleja una mayor demanda de perfiles técnicos.

La categoría de comercial y ventas es la que más empleos busca, con 27.197 puestos ofertados, seguidas de compras, logística y almacén (12% del total) y profesiones, artes y oficios (11%), que aglutinan casi el 40% de todas las vacantes de la plataforma.

TIPOS DE CONTRATOS

Respecto al tipo de contratos, el 47% de las vacantes ofertadas son de carácter indefinido, con un total de 84.296 puestos, frente al 26,3% de contratos de duración determinada, mientras que predomina la jornada a tiempo completo, que representa el 65,3% del total.

En cuanto al comportamiento regional, las comunidades que más vacantes ofrecen respecto al año anterior son Navarra (+19%), Galicia (+18%) y País Vasco (+11%), mientras que se han registrado descensos en Castilla-La Mancha (-39%) y Madrid (-13%).

PERFILES MÁS DEMANDADOS

La actividad comercial ha concentrado cinco de los diez perfiles más buscados en el mes de enero, y la lista de posiciones con mayor volumen de ofertas lo lidera el puesto de teleoperadora, con 11.992 vacantes, seguido por los conductores de vehículos de reparto, con 8.030 puestos, y los dependientes, con 7.273 ofertas.

Por su parte, también destaca en la lista el perfil de delegado comercial, con 7.195 vacantes, y de mozo de almacén, con 6.878 vacantes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aumentan a 18 los muertos, incluidos cuatro niños, por nuevos ataques de Israel contra Gaza

Al menos catorce personas, junto a varios menores, perdieron la vida tras bombardeos sobre zonas residenciales y campamentos en Gaza y Jan Yunis, pese a la tregua vigente desde el 10 de octubre, informan fuentes médicas locales

Aumentan a 18 los muertos,

AMD apunta a 2027 para la próxima consola de Xbox, cuando estará listo su SoC semipersonalizado

La directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, confirmó que el avance conjunto con Microsoft permitirá tener tecnología lista para la siguiente plataforma de Xbox en 2027, aunque aún no existe confirmación oficial de la fecha exacta de lanzamiento

Infobae

Mueren 15 migrantes tras chocar su embarcación con un barco de la Guardia Costera griega

Mueren 15 migrantes tras chocar

El partido islamista Ennahda condena las sentencias contra su líder y otros opositores por "conspiración"

El partido islamista Ennahda condena

La NFL asegura que "no hay previstas operaciones del ICE" en la Super Bowl

Fuentes oficiales desmienten rumores sobre acciones federales de inmigración durante el encuentro deportivo en California, luego de que informes previos generaran preocupación entre asistentes, en medio del aumento de medidas de control implementadas recientemente por el gobierno estadounidense

La NFL asegura que "no