La Fiscalía Militar de Brasil pide la expulsión de Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas

El escrito presentado ante el Tribunal Superior Militar por la Fiscalía Militar de Brasil argumenta que Jair Bolsonaro y otros exfuncionarios del Ejército han cometido faltas que vulneran de manera directa normas fundamentales de la institución castrense. Según consignó el diario 'O Globo', la Fiscalía señala que Bolsonaro y los otros altos mandos involucrados transgredieron hasta ocho principios éticos de las Fuerzas Armadas, lo que a juicio de la acusación justificaría su expulsión y la pérdida de privilegios, además de la degradación de grados militares previamente obtenidos. Esta solicitud incluye el retiro del estatus de capitán del Ejército a Bolsonaro y solicita que, de confirmarse la condena, el expresidente deje de formar parte de la institución por deshonrarla, algo sin precedentes en la historia reciente del país.

De acuerdo con lo publicado por 'O Globo', la Fiscalía ha dirigido la denuncia también contra cuatro de los principales integrantes del círculo de Bolsonaro con responsabilidades militares durante su gobierno. Entre ellos se encuentran los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro y el almirante de Marina Almir Garnier. En el expediente entregado al Tribunal Superior Militar, la Fiscalía califica como “incontestables” las pruebas y sentencias contra Bolsonaro y sus colaboradores por su implicación en el intento fallido de golpe de Estado registrado en 2023.

La gravedad de las acusaciones radica en que según informó 'O Globo', en caso de que la Justicia Militar acepte la denuncia y la propuesta procesal, los inculpados perderían no solo sus grados y derechos militares, sino también la prerrogativa de cumplir condenas en instalaciones de las Fuerzas Armadas. De ser así, Bolsonaro y los otros cuatro exfuncionarios condenados pasarían a cumplir penas en cárceles de régimen ordinario y no bajo custodia militar, condición reservada hasta la fecha para miembros del estamento castrense.

El proceso judicial iniciado sigue los pasos formales del sistema militar brasileño. La Fiscalía argumenta que los hechos por los que han resultado condenados configuran un quebrantamiento mayúsculo de los valores y deberes militares, recogidos en reglamentos internos que rigen la conducta de quienes integran las Fuerzas Armadas. La denuncia destaca un catálogo de preceptos cuyo desconocimiento altera la confianza pública en los cuerpos militares y daña de manera profunda la imagen institucional de las Fuerzas Armadas ante la sociedad brasileña.

El procedimiento contra Bolsonaro y los otros acusados tiene como base las resoluciones emitidas tras las investigaciones sobre el intento de derrocamiento del orden constitucional ocurrido en 2023. Según la información presentada por 'O Globo', la Fiscalía detalla que en el expediente remitido al tribunal figuran elementos probatorios considerados decisivos para sostener que las responsabilidades individuales de los antiguos funcionarios van más allá de lo administrativo o político, alcanzando el plano penal tanto militar como civil.

Uno de los aspectos destacados en la solicitud ante el Tribunal Superior Militar, conforme reporta 'O Globo', es la mención explícita a que este tipo de sanción —la expulsión definitiva de las Fuerzas Armadas y la pérdida de derechos asociados al rango— no tiene precedentes similares en la historia reciente de la institución en casos de condena por delitos vinculados a actos contra el Estado. De corroborarse la petición de la Fiscalía, Bolsonaro sería el primer expresidente y exoficial forzado a abandonar la institución en tales circunstancias, lo que supondría un hito dentro del sistema militar brasileño.

La denuncia hace énfasis en que los hechos imputados no corresponden solo a acciones individuales sino a una trama organizada que buscó alterar el marco democrático a través de un intento de golpe, lo que incrementa la gravedad de los hechos ante la perspectiva del Tribunal Superior Militar. Según el diario 'O Globo', la Fiscalía subrayó que el proceso judicial abierto podría marcar un precedente sobre el manejo de delitos vinculados a la corrupción y conspiración dentro de las estructuras militares del país.

En cuanto al desarrollo del caso, 'O Globo' informó que la decisión definitiva sobre la expulsión o degradación de los acusados está en manos del Tribunal Superior Militar, que analizará los fundamentos de la denuncia a lo largo del presente año. El tribunal deberá valorar tanto los argumentos aportados por la Fiscalía como las pruebas y descargos de los implicados antes de emitir una resolución final. De acuerdo con las normas del sistema judicial militar brasileño, tras la sentencia de este tribunal, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que podría revisar o ratificar la condena y las medidas punitivas solicitadas.

La posible reclusión en cárceles comunes se perfila como una de las consecuencias más relevantes en términos personales para los acusados, según la información difundida por 'O Globo'. Hasta ahora, los condenados por delitos militares han retenido el derecho a permanecer en prisiones castrenses, pero el cambio en la calificación ética y penal de sus conductas podría modificar esta tradición, lo que ha generado atención tanto en sectores políticos como militares.

El caso abierto por la Fiscalía Militar de Brasil ha adquirido notoriedad tanto por la figura de los acusados como por el impacto institucional que tendría una decisión en el sentido propuesto. El seguimiento de este proceso por parte de la sociedad y los medios refleja la relevancia que se atribuye al cumplimiento de normas de ética y disciplina en las Fuerzas Armadas, así como a la separación entre el rol militar y la vida política del país, tal como reportó el medio brasileño.