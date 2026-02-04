La AECC impulsa un modelo de atención integral que busca situar a la persona con cáncer "por encima de todo"

Según explicó Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), detrás de las cifras de incidencia y mortalidad del cáncer en España existen personas y familias que enfrentan ansiedad, incertidumbre y sufrimiento. Reyes realizó estas declaraciones en el contexto de la presentación del nuevo modelo de atención integral promovido por la AECC, durante la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, con la meta de priorizar a la persona diagnosticada por encima de cualquier formalismo clínico. Tal como consignó el medio, la AECC detalló que esta iniciativa propone situar la experiencia individual por encima de la pura historia clínica y cuenta con la participación activa de pacientes y familiares en su diseño y desarrollo.

De acuerdo con la información proporcionada por la AECC, el nuevo modelo de atención integral se organiza en torno a cuatro ejes principales: atención a la persona de manera global, impulso a la autonomía y participación en la toma de decisiones, reconfiguración de los espacios asistenciales y refuerzo del bienestar y formación de los profesionales sanitarios. Según reportó la AECC, el primer eje pretende asegurar el bienestar psicológico y social como un derecho inherente al cuidado clínico, extendiendo esta perspectiva a lo largo de todo el proceso de atención. Para ello, la organización coordina con los centros sanitarios para garantizar que las necesidades identificadas por pacientes y familias encuentren respuesta en la atención cotidiana.

Este modelo se traduce en la ampliación de la cartera de servicios que la asociación ofrece a las personas diagnosticadas, incluyendo fisioterapia, logopedia, nutrición, actividades en grupo y asesoramiento jurídico-laboral, entre otras prestaciones. Según detalló el medio, estos servicios se diseñaron tras recoger las demandas transmitidas por quienes viven con cáncer y sus allegados, con el objetivo de responder de manera integral a los retos que enfrentan más allá de las intervenciones médicas.

Entre las novedades, el modelo introduce una apuesta por el fortalecimiento de la autonomía de pacientes. La AECC presentó la Red de Pacientes con Voz, una estructura que ofrece apoyo a otras entidades del sector para incorporar la visión del paciente en su actividad cotidiana. Esta red tiene como propósito crear una comunidad participativa en la que las personas con cáncer pueden aportar su experiencia, intervenir activamente en iniciativas y contribuir a la mejora de las acciones asistenciales en todas las fases del proceso.

En relación con los espacios asistenciales, la propuesta contempla su humanización y accesibilidad, abarcando tanto aspectos arquitectónicos y físicos como cuestiones relacionadas con la equidad, los tiempos de espera, la intimidad durante la atención y la optimización de los circuitos asistenciales. La AECC anunció la intención de renovar sus propias instalaciones para ajustarse a estas necesidades y se ofreció a apoyar a otras organizaciones en el rediseño de espacios orientados a la atención integral.

El bienestar de los profesionales recibió un lugar destacado en el modelo presentado. El enfoque incluye iniciativas de formación continua centradas en áreas como la comunicación de malas noticias, con la finalidad de reducir el sufrimiento que experimentan tanto personas enfermas como familiares al conocer un diagnóstico oncológico. La AECC subrayó la necesidad de reforzar a los equipos multidisciplinares y dotar a los profesionales de apoyo, como el personal de enfermería, de herramientas para cumplir con los estándares de atención integral propuestos.

Durante la presentación, Ramón Reyes también aportó datos sobre la situación actual del cáncer en España, indicando que viven en el país 2,2 millones de personas con un diagnóstico activo, mientras que cada año se producen 300.000 nuevos casos, lo que se traduce en 800 diagnósticos diarios. Según puntualizó, el cáncer constituye desde hace dos años la principal causa de fallecimiento en el país, responsable del 25 por ciento de las muertes.

En ese contexto, el presidente de la AECC subrayó la urgencia de que las administraciones públicas integren este modelo de humanización en el sistema sanitario y refuercen áreas como la oncología, la colaboración en red y la estabilización de las carreras de los profesionales que intervienen en el proceso asistencial. Reyes se dirigió a las autoridades para pedir la incorporación de la atención psicosocial en la cartera básica de servicios, así como la consolidación de los equipos de apoyo y el impulso a la transferencia de buenas prácticas entre sectores.

La AECC anunció que esta estrategia se implementará a través de programas de acompañamiento en entidades sanitarias y sociosanitarias, con la colaboración activa de pacientes y familiares. El objetivo es asegurar que quienes reciben un diagnóstico oncológico no pierdan su identidad en el proceso y participen de forma efectiva en las decisiones sobre su tratamiento y bienestar general. Según puntualizó la asociación, esta orientación busca una transformación en la cultura de atención, poniendo los derechos, la autonomía y la experiencia de las personas con cáncer en el centro de la acción sanitaria y social.

El modelo presentado redefine la relación entre los pacientes y el sistema sanitario, promoviendo la corresponsabilidad y la integración de la atención clínica y psicosocial. Desde la AECC señalaron que el trabajo coordinado de todos los agentes involucrados ofrece resultados más efectivos y un abordaje más humano de la realidad del cáncer en España.