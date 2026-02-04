Joan Mir (Honda) domina un segundo día de test en Sepang pasado por agua

El piloto español Joan Mir (Honda) fue el más rápido este miércoles en la segunda jornada del test de la categoría de MotoGP que se está celebrando hasta este jueves en el circuito de Sepang (Malasia), marcado por la aparición de la lluvia que alteró todo el trabajo de la segunda sesión del día.

El segundo día de ensayos para la categoría 'reina' fue uno de los típicos que se suelen vivir en el trazado asiático, con calor sofocante por la mañana y breve aguacero por la tarde, lo que impidió que se pudieran mejorar los tiempos, ya algo mejores a los de la jornada inaugural dominada por el campeón Marc Márquez (Ducati).

El nueve veces campeón del mundo estuvo cerca de bajar de la barrera del 1:57 el martes, pero este honor correspondió a otro campeón del mundo como Joan Mir que demostró que la Honda parece volver a ser competitiva y confirmó las buenas sensaciones ofrecidas en el 'shakedown' con Aleix Espargaró.

El piloto balear, ganador del Mundial en 2020, se quedó con el mejor tiempo del miércoles gracias a un 1:56.874 en la primera sesión matinal, lo que, según indicó 'motogp.com', significó la mejor vuelta de la historia de HRC en Sepang. Tras el español, sólo el italiano Franco Morbidelli (Ducati) fue capaz de bajar del 1:57, quedándose a una décima del mallorquín, mientras que el 'Top 3' lo completó su compañero de equipo y compatriota Fabio di Giannantonio, casi a dos décimas de Mir.

Por su parte, el murciano Pedro Acosta dio un paso adelante con su KTM respecto al primer día y acabó con el cuarto mejor crono (1:57.116), casi un segundo más rápido que el mejor de 24 horas antes y tan sólo 10 milésimas más rápido que de la KTM del equipo satélite del gerundense Maverick Viñales.

En cambio, el actual campeón del mundo, Marc Márquez, no estuvo demasiado arriba en la tabla de tiempos y finalizó por la mañana decimoquinto (1:58.386) y más de un segundo más lento que el martes, con su compañero Francesco Bagnaia continuando con su mejoría de sensaciones al concluir octavo y un segundo más rápido, por detrás de las Aprilias del italiano Marco Bezzechi y del español Raúl Fernández.

El menor de los Márquez, Álex, sufrió una caída sin consecuencias físicas, pero que sí dañó su Ducati y terminó duodécimo, aunque luego fue el más rápido de una segunda sesión donde la lluvia hizo acto de aparición y sólo rodaron once pilotos.

El segundo día de test no contó con la participación de la motos de Yamaha, que se ausentó porque no resolver todavía el problema técnico en el motor 'V4' que sufrió la 'M1' de Fabio Quartararo. El francés ya era baja tras fracturarse un dedo en una caída.