Agencias

Joan Mir (Honda) domina un segundo día de test en Sepang pasado por agua

Guardar

El piloto español Joan Mir (Honda) fue el más rápido este miércoles en la segunda jornada del test de la categoría de MotoGP que se está celebrando hasta este jueves en el circuito de Sepang (Malasia), marcado por la aparición de la lluvia que alteró todo el trabajo de la segunda sesión del día.

El segundo día de ensayos para la categoría 'reina' fue uno de los típicos que se suelen vivir en el trazado asiático, con calor sofocante por la mañana y breve aguacero por la tarde, lo que impidió que se pudieran mejorar los tiempos, ya algo mejores a los de la jornada inaugural dominada por el campeón Marc Márquez (Ducati).

El nueve veces campeón del mundo estuvo cerca de bajar de la barrera del 1:57 el martes, pero este honor correspondió a otro campeón del mundo como Joan Mir que demostró que la Honda parece volver a ser competitiva y confirmó las buenas sensaciones ofrecidas en el 'shakedown' con Aleix Espargaró.

El piloto balear, ganador del Mundial en 2020, se quedó con el mejor tiempo del miércoles gracias a un 1:56.874 en la primera sesión matinal, lo que, según indicó 'motogp.com', significó la mejor vuelta de la historia de HRC en Sepang. Tras el español, sólo el italiano Franco Morbidelli (Ducati) fue capaz de bajar del 1:57, quedándose a una décima del mallorquín, mientras que el 'Top 3' lo completó su compañero de equipo y compatriota Fabio di Giannantonio, casi a dos décimas de Mir.

Por su parte, el murciano Pedro Acosta dio un paso adelante con su KTM respecto al primer día y acabó con el cuarto mejor crono (1:57.116), casi un segundo más rápido que el mejor de 24 horas antes y tan sólo 10 milésimas más rápido que de la KTM del equipo satélite del gerundense Maverick Viñales.

En cambio, el actual campeón del mundo, Marc Márquez, no estuvo demasiado arriba en la tabla de tiempos y finalizó por la mañana decimoquinto (1:58.386) y más de un segundo más lento que el martes, con su compañero Francesco Bagnaia continuando con su mejoría de sensaciones al concluir octavo y un segundo más rápido, por detrás de las Aprilias del italiano Marco Bezzechi y del español Raúl Fernández.

El menor de los Márquez, Álex, sufrió una caída sin consecuencias físicas, pero que sí dañó su Ducati y terminó duodécimo, aunque luego fue el más rápido de una segunda sesión donde la lluvia hizo acto de aparición y sólo rodaron once pilotos.

El segundo día de test no contó con la participación de la motos de Yamaha, que se ausentó porque no resolver todavía el problema técnico en el motor 'V4' que sufrió la 'M1' de Fabio Quartararo. El francés ya era baja tras fracturarse un dedo en una caída.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar López dice que Ayuso participará "como lideresa de la ultraderecha española" en el evento en Mar-a-Lago con Milei

El titular del PSOE madrileño cuestiona la implicación de Isabel Díaz Ayuso en una gala exclusiva en Florida donde, según sus palabras, actúa en nombre de posiciones conservadoras junto a figuras como Javier Milei y Donald Trump

Óscar López dice que Ayuso

El Senado comienza a tramitar una ley del PP para sancionar a cargos y funcionarios que no respeten la bandera de España

La Cámara Alta avaló la iniciativa promovida por los populares que busca imponer sanciones administrativas a responsables públicos por incumplir el deber de protección de emblemas oficiales, con críticas de la oposición por considerarla inconstitucional y restrictiva

El Senado comienza a tramitar

La rareza y los síntomas leves retrasan el diagnóstico del cáncer ocular, según el Instituto Clínico de Oftalmología

La falta de información, la discreción de las manifestaciones y la baja incidencia dificultan una detección precoz, lo que afecta gravemente la evolución de los afectados, advierten especialistas del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología en España

Infobae

Adobe da marcha atrás sobre el cierre de Animate y anuncia que entrará en "modo mantenimiento"

La compañía rectifica su decisión reciente tras la polémica, confirma que la popular herramienta seguirá disponible para todos los clientes y asegura la continuidad de actualizaciones de seguridad, aunque sin introducir novedades ni funciones adicionales

Adobe da marcha atrás sobre

Estonia detiene a un carguero que se dirigía a Rusia por sospechas de contrabando

Funcionarios de Estonia investigan la carga de una nave registrada en Bahamas, interceptada mientras viajaba desde Ecuador hacia San Petersburgo, ante indicios de tráfico ilegal relacionados con Sudamérica, según confirmó la Autoridad de Impuestos y Aduanas

Estonia detiene a un carguero