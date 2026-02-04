Agencias

ISE, Govern y Barcelona defienden estrechar los vínculos tecnológicos de Europa y América Latina

Líderes públicos y empresariales recalcan, durante el European Latin Forum, la urgencia de fortalecer la cooperación audiovisual entre ambos continentes, destacando el potencial transformador de la digitalización, el desarrollo económico inclusivo y la creación de alianzas estratégicas

Colombia ocupa un lugar destacado en el ámbito internacional como un socio estratégico y competitivo dentro de la producción audiovisual, un posicionamiento impulsado por apuestas en tecnología, talento y alianzas dentro de las economías creativas. Esta visión se evidenció durante la inauguración del European Latin Forum, realizada en el contexto de la feria Integrated Systems Europe (ISE) en Barcelona, evento en el que líderes públicos y empresariales remarcaron la premisa de reforzar la cooperación entre Europa y América Latina a través del sector audiovisual, según consignó el medio ISE.

El encuentro, celebrado en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona hasta el viernes, reunió a figuras como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort; el presidente de la feria ISE, Mike Blackman, y la cónsul general de Colombia en Barcelona, Gillian Maghmud. De acuerdo con ISE, la ceremonia inaugural giró en torno al desafío de aprovechar el potencial transformador de la digitalización y el desarrollo económico inclusivo mediante alianzas tecnológicas transatlánticas.

Jaume Collboni expuso la relevancia del vínculo económico y cultural entre Barcelona y América Latina, al cual definió como un “puente transatlántico” fundamental para afrontar el impacto de las nuevas tecnologías audiovisuales sobre los modelos sociales y económicos. El alcalde se refirió a la necesidad de fortalecer un desarrollo tecnológico que, desde su punto de vista, debe orientarse hacia la apertura, la inclusión y el protagonismo social, valores que identificó tanto en la capital catalana como en la región iberoamericana, según publicó ISE. Collboni planteó la oportunidad de profundizar la integración a partir de las posibilidades que abren la digitalización y los flujos de conocimiento compartidos.

En su intervención, Mike Blackman resaltó el papel del European Latin Forum, nacido en ISE 2024, como una “plataforma clave” para el acercamiento entre ambos continentes en los ámbitos digital y audiovisual. Blackman habló sobre “notables oportunidades de colaboración”, insistiendo en la importancia de que Europa y América Latina actúen en sintonía, tanto para enriquecer el diálogo como para propiciar impactos duraderos en materia tecnológica y económica, reportó ISE. El presidente de ISE sostuvo que alinear a estos territorios, considerados entre los más activos en el panorama internacional, facilita la generación de proyectos y sinergias con proyección a largo plazo.

Albert Tort, por su parte, subrayó cómo la transformación en los modos de creación, distribución y consumo de contenidos audiovisuales exige promover inversiones relevantes, no sólo en tecnología sino en formación de talento especializado. El secretario de la Generalitat explicó que la industria audiovisual demanda el impulso de profesionales capacitados, esenciales para avanzar en innovación y definir las próximas etapas del sector. Según detalló ISE, Tort también remarcó el valor cultural de esta industria, describiéndola como un “puente” que fortalece la comprensión mutua entre Europa y América Latina más allá de los beneficios estrictamente económicos o tecnológicos.

Durante el foro, la cónsul general de Colombia en Barcelona, Gillian Maghmud, se refirió a la posición de Colombia como referente en la producción audiovisual no sólo dentro de la región sino en el ámbito global. Maghmud invitó a percibir al país sudamericano como un socio estratégico dispuesto a construir alianzas basadas en economías creativas, innovación tecnológica y apertura a la colaboración internacional. Según resaltó ISE, la cónsul argumentó que Colombia reúne condiciones de fiabilidad y competitividad gracias a la articulación entre talento local, infraestructuras avanzadas y un entorno favorable a la inversión en industrias culturales.

Los discursos de apertura coincidieron en subrayar cómo la digitalización redefine el ecosistema audiovisual y plantea desafíos para la integración de los mercados, señalando la urgencia de ampliar la cooperación intercontinental. La feria ISE, que agrupa a empresas y responsables institucionales de ambos continentes, ofrece un espacio para fomentar acuerdos, compartir experiencias y explorar proyectos conjuntos que promuevan la innovación y el crecimiento económico inclusivo, de acuerdo con lo expuesto por ISE.

El European Latin Forum se encuadra en un momento de acelerado cambio tecnológico, en el que la producción y acceso a contenidos audiovisuales adquieren nuevas dimensiones a medida que crecen las oportunidades digitales. Las autoridades y representantes empresariales reunidos en Barcelona apuntaron la integración de infraestructuras, la formación de talento y el desarrollo de marcos regulatorios actualizados como catalizadores esenciales para aprovechar el potencial de las industrias audiovisuales, tal como reportó ISE.

De este modo, la feria ISE y el foro se consolidan como puntos de encuentro para detectar oportunidades de negocio, fomentar el diálogo entre agentes públicos y privados, y abordar los retos que plantea el avance permanente de las tecnologías audiovisuales.

