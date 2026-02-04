Agencias

Estonia detiene a un carguero que se dirigía a Rusia por sospechas de contrabando

Las autoridades de Estonia han abordado y detenido un carguero con bandera de Bahamas que se dirigía a Rusia, ante las sospechas de que realizaba actividades de contrabando desde Sudamérica.

La Autoridad de Impuestos y Aduanas ha confirmado en un comunicado la operación conjunta con la Policía y la Armada en aguas territoriales de Estonia contra el buque, al que relaciona con contrabando procedente de Ecuador, aunque no se encuentra sancionado como parte de la 'flota fantasma' que Rusia emplea para sortear sanciones europeas.

"Hay motivos para creer que el buque pudo haber sido utilizado para el contrabando", ha afirmado la institución aduanera, que ha explicado que un comando especial de la Policía abordó el barco, tras lo cual fue detenido bajo supervisión nacional para una inspección de su cargamento sin que la tripulación ofreciera resistencia.

El país báltico ha informado de que la operación sigue en curso, con funcionarios del Departamento de Investigación de Aduanas a bordo del carguero. El buque provenía de Ecuador con destino a San Petersburgo, en Rusia, y se encontraba en aguas estonias para repostar combustible.

