El partido islamista Ennahda condena las sentencias contra su líder y otros opositores por "conspiración"

El partido islamista tunecino Ennahda ha criticado con dureza la ratificación e incluso incremento de las sentencias contra destacados políticos opositores, entre ellos el líder de la formación, Rachid Ghanuchi, tras el fin del proceso de apelaciones en un caso abierto contra decenas de personas por "conspiración", al tiempo que ha recalcado que las condenas "demuestran un desprecio total a las condiciones de un juicio justo".

Ennahda ha recalcado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "todas las pruebas definitivas presentadas por la defensa han sido ignoradas" y ha criticado la "naturaleza arbitraria y maliciosa de las acusaciones". "Ha tenido lugar una flagrante manipulación del aparato judicial en ausencia de unas condiciones mínimas sobre los derechos de los acusados y las garantías de integridad y justicia", ha lamentado.

Así, ha subrayado que Ghanuchi se negó a comparecer a las primeras vistas para protestar por el hecho de que los procedimientos tuvieran lugar "de manera virtual", al considerar que "suponen una violación de la defensa" y no cuentan con las condiciones para un juicio "justo". Además, ha sostenido que las sentencias "no se fundamentan en acciones o pruebas materiales que respalden las acusaciones".

El partido ha reiterado por ello que todos los condenados son "inocentes" y ha reclamado su liberación y "el fin de estos juicios injustos con motivaciones políticas flagrantes", al tiempo que ha pedido a la población que se sume a los llamamientos para la excarcelación de estas personas y lograr el fin de "estas sentencias arbitrarias tras juicios injustos" contra los que "se oponen al golpe y participan en una lucha pacífica para restaurar la democracia".

El tribunal de apelaciones emitió sus sentencias el martes, dictando penas de entre tres a 35 años de cárcel contra los acusados, incluidas penas de 20 años de prisión contra Ghanuchi y Kamel Bedui, quienes en primera instancia habían sido condenados a catorce años de reclusión. Además, fueron condenados a 35 años de prisión varios acusados que se encuentran en el extranjero, entre quienes figuran Nadia Akacha, antigua jefe de la oficina del presidente, Kais Saied, y Muad Ghanuchi, hijo del líder de Ennahda.

Ghanuchi, de 84 años y quien era presidente del Parlamento disuelto por Saied en 2021, se encuentra en prisión desde 2023. Desde entonces han sido dictadas varias sentencias contra él que elevan su castigo a 50 años. Los acusados han rechazado los cargos y han afirmado que se trata de una acusación para debilitar las filas de la oposición a Saied, al que acusan de una deriva autoritaria tras su decisión en 2021 de disolver el Gobierno y el Parlamento y arrogarse todas las competencias.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado estas acciones por parte del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.