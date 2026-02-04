El español Juan Antonio Samaranch, reelegido vicepresidente del COI

El número de mujeres integrantes del Comité Olímpico Internacional (COI) se incrementó a 48 tras la reciente elección de la jugadora iraní de bádminton Soraya Aghaei Haji Agha como nueva miembro, elevando la representación femenina en la organización a un 44,9 por ciento. Según informó Europa Press, este avance en la paridad de género se produce en el marco de la sesión celebrada este miércoles en Milán, donde el organismo llevó a cabo elecciones clave y renovaciones de cargos.

Juan Antonio Samaranch Salisachs, de nacionalidad española, continuará ostentando el cargo de vicepresidente del Comité Olímpico Internacional por un periodo adicional de cuatro años. De acuerdo con Europa Press, el directivo catalán ha visto así confirmado su segundo mandato consecutivo en dicha función, posición que ya había asumido en 2022 tras un ciclo previo entre 2016 y 2020.

La sesión del COI, además de la reelección de Samaranch, incluyó la designación de nuevos integrantes en la Comisión Ejecutiva. Europa Press detalló que entre los nuevos miembros se encuentran el belga Ingmar De Vos, el surcoreano Jae Youl Kim y el chileno Neven Ilic. Estos dirigentes ocuparán los lugares dejados por el serbio Nenad Lalovic y el italiano Ivo Ferriani, ambos con mandatos concluidos, y por la zimbabuense Kirsty Coventry, quien recientemente obtuvo la presidencia del COI en marzo de 2025.

En el ámbito de la ética deportiva, el exjugador español de baloncesto Pau Gasol también fue ratificado como miembro de la Comisión de Ética. Según datos publicados por Europa Press, su permanencia como representante de la Comisión de Deportistas, en condición de miembro del COI, se extiende hasta finalizar el presente mandato, tras ser elegido de nuevo en esa responsabilidad.

El equipo directivo del COI, presidido ahora por Kirsty Coventry, afronta estos cambios en un contexto de especial atención a la equidad de género. Europa Press consignó que el nombramiento de Soraya Aghaei Haji Agha no solo aumenta la cuota femenina, sino que representa un indicador del “continuo progreso del COI hacia la paridad de género en toda la organización”, con 107 miembros totales y una composición donde las mujeres representan ya casi el 45 por ciento.

Los nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva y las renovaciones anunciadas coinciden con el propósito del organismo de consolidar estructuras internas más diversas y representativas. Europa Press señaló que el belga De Vos y el surcoreano Jae Youl Kim llegan a suplir a Lalovic y Ferriani, cuyas etapas como directivos finalizaron, mientras que el chileno Ilic ocupa la vacante que dejó Kirsty Coventry tras asumir el máximo liderazgo del COI.

El procedimiento electoral de la Asamblea permitió revisar y decidir sobre la continuidad y el acceso de varios perfiles directivos provenientes de diferentes regiones, con repercusiones en el equilibrio interno y la proyección internacional del COI. Los responsables elegidos desempeñarán funciones estratégicas tanto en la toma de decisiones como en las políticas de gobernanza olímpica.

En relación a la representación española, la presencia simultánea de Samaranch Salisachs y Pau Gasol en órganos de alta responsabilidad refuerza la visibilidad de España en esferas directivas del movimiento olímpico global. Como precisó Europa Press, Gasol sigue integrando la Comisión de Ética mientras mantiene su representación en la Comisión de Deportistas, prolongando así la contribución española al desarrollo institucional y ético del COI.

La elección de nuevos miembros y la consolidación de figuras clave se inserta en un contexto marcado por las políticas internas de renovación permanente y promoción de la diversidad. Europa Press reseñó que la composición actual del Comité refleja el compromiso progresivo con los criterios de paridad y participación internacional, con avances constatables en la integración femenina y la inclusión de representantes de distintas disciplinas deportivas y nacionalidades.

En síntesis, la última sesión de la Asamblea del COI celebrada en Milán ha dado lugar a ajustes significativos en sus órganos ejecutivos y comisiones, avalando tanto la continuidad de cargos españoles relevantes como el avance de estrategias orientadas a la representatividad y la igualdad de género dentro del mayor organismo rector del deporte olímpico a nivel mundial.