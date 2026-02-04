Crónica del Valencia - Athletic Club: 1-2

En el tiempo añadido, cuando el cansancio dominaba a los jugadores y el empate parecía conducir a la prórroga, una rápida jugada iniciada en la banda derecha por Nico Williams, quien avanzó varios metros y colocó un centro al área, propició la victoria del Athletic Club sobre el Valencia CF. Iñaki Williams, bien ubicado, remató con decisión y cambió el destino del encuentro con un gol en el minuto 90+6, asegurando la clasificación de los bilbaínos para las semifinales de la Copa del Rey Mapfre. Según informó el medio, la acción decisiva entre los hermanos Williams rompió la igualdad de un duelo que hasta ese momento se había debatido entre errores y oportunidades desperdiciadas por ambos equipos en Mestalla.

El medio detalló que el partido se mantuvo parejo durante los noventa minutos reglamentarios, con alternativas en favor tanto de locales como de visitantes. El marcador se abrió a los 26 minutos, cuando Sadiq Umar, delantero del Valencia, desvió involuntariamente hacia su propia portería un lanzamiento de falta lateral ejecutado por Nico Serrano. Este autogol dio ventaja provisional al Athletic Club y modificó la dinámica del encuentro, ya que el Valencia se volcó al ataque en busca del empate.

La presión de los dirigidos por Carlos Corberán tuvo resultado rápidamente. Cuando el reloj marcaba el minuto 35, Luis Rioja probó suerte desde el borde del área con un disparo cruzado de zurda. El portero Álex Padilla parecía tener el balón controlado, pero cometió un error en la recepción y permitió que Sadiq, atento al rebote, empujara el esférico para igualar el resultado. Según consignó la fuente, la reacción fue inmediata y el Valencia estuvo cerca de inclinar la balanza a su favor con una internada de Arnaut Danjuma, cuyo remate fue despejado por Padilla, y posteriormente una intervención del guardameta ante un lanzamiento de Pepelu.

Athletic Club también generó peligro antes del descanso por medio de Mikel Jauregizar, cuya definición no encontró portería. Tras el entretiempo, las llegadas se repartieron en ambos costados: Robert Navarro erró una volea con su pierna izquierda y Pepelu envió un remate por encima del travesaño para Valencia. El guion del segundo acto incluyó un tiro alto de Sadiq, motivando a ambos entrenadores a realizar sustituciones tácticas. Corberán retiró a José Copete e incluyó a César Tárrega, mientras Ernesto Valverde optó por modificar su línea ofensiva.

Según publicó la fuente citada, el ritmo del partido creció y las ocasiones claras continuaron sucediéndose. Dimitri Foulquier dispuso de una oportunidad clara tras aprovechar un pase de Lucas Beltrán, pero su tiro golpeó la parte exterior del poste. Del lado visitante, Nico Serrano intentó una semivolea sin éxito. En el minuto 73, el partido pudo haberse desequilibrado tras un penalti sancionado por mano de Tárrega dentro del área tras un centro de Iñaki Williams. Jauregizar asumió la responsabilidad de ejecutar, pero el guardameta valencianista, Stole Dimitrievski, detuvo el envío adivinando la dirección de la pelota.

El medio explicó que los minutos finales presentaron ocasiones en ambas porterías. Filip Ugrinic quedó a punto de poner en ventaja al Valencia luego de aprovechar un descuido defensivo, pero Andoni Gorosabel frustró la acción con una intervención precisa. Las sustituciones se sucedieron, destacando el debut de Guido Rodríguez con el equipo local en los minutos finales.

La resolución llegó en la última jugada de tiempo añadido, según reportó el medio. Nico Williams recibió el balón en profundidad, progresó por la banda derecha y sirvió a Iñaki, quien aprovechó la desorganización de la defensa valencianista y marcó el gol que aseguró la victoria del Athletic Club y la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Los onces iniciales, detalló el medio, estuvieron conformados por Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Copete (Tárrega, minuto 59), Vázquez; Rioja, Ugrinic (Guido Rodríguez, minuto 89), Pepelu; Beltrán (Ramazani, minuto 77), Danjuma (Diego López, minuto 77) y Sadiq (Hugo Duro, minuto 59) en el Valencia, mientras que en el Athletic Club alinearon Padilla; Gorosabel, Monreal, Laporte (Yuri, minuto 59), Lekue; Jauregizar, Vesga (Ruiz de Galarreta, minuto 59); Serrano, Selton (Nico Williams, minuto 70), Navarro (Iñaki Williams, minuto 70); e Izeta (Guruzeta, minuto 59).

El árbitro García Verdura, del colegio catalán, amonestó a Diego López del Valencia sobre el final del duelo. Por parte del Athletic Club, destaca el papel de Padilla bajo los palos, especialmente tras su fallo en el gol del empate, así como la determinación de Iñaki y Nico Williams, protagonistas de la acción clave para el pase a semifinales.

El partido, jugado en el Estadio de Mestalla, mantuvo expectación hasta los últimos segundos, reflejando la dificultad de ambos conjuntos para capitalizar sus ocasiones. A pesar de los cambios tácticos y la intensidad, solo en el descuento se rompió el equilibrio. El pase decisivo de Nico Williams, sumado a la definición de Iñaki, terminó decantando una eliminatoria que resultó igualada en el marcador y en transcurso.

Según reportó el medio, la actuación de los hermanos Williams resultó determinante para la clasificación del conjunto bilbaíno a las semifinales, en un torneo que históricamente supone una motivación especial para el club de Bilbao. Tras el pitido final, el Athletic Club aseguró así su continuidad en la Copa del Rey Mapfre, mientras que el Valencia queda al margen tras un enfrentamiento reñido.