Ana Obregón, su emocionante despedida a la actriz de 'Ana y los 7' Aurora Sánchez tras su fallecimiento a los 66 años

Después del reciente adiós a Fernando Esteso, el mundo de la interpretación de nuestro país vuelve a vestirse de luto por la muerte de la actriz Aurora Sánchez, recordada por su papel de cocinera en la inolvidable 'Ana y los 7', a los 66 años. Ha sido la Unión de Actores y Actrices la que ha informado este martes 3 de febrero de su pérdida a través de su cuenta oficial de 'X', sin entrar en detalles sobre la causa de su fallecimiento: "Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares de la actriz. DEP".

Aunque la intérprete alcanzó una gran popularidad por su personaje en la serie protagonizada por Ana Obregón, tenía una larga trayectoria en televisión, cine y teatro, participando en otras ficciones de éxito como 'Pequeñas coincidencias', 'Acacias 38', o 'Policías', en películas como 'Clara y Elena', y en obras teatrales como 'La casa de Bernarda Alba', 'Los enamorados', o 'Yerma'.

De las primeras en reaccionar públicamente al fallecimiento de Aurora poco después de trascender la triste noticia, la actriz, presentadora y bióloga, que ha querido homenajear a su compañera compartiendo un vídeo en sus redes sociales recordando los grandes momentos que pasaron juntas en 'Ana y los 7'.

"Hoy nos has dejado, querida AURORA... Demasiado pronto. Querida compañera, amiga y actriz que iluminaste la casa de ANA Y LOS 7. Hasta siempre, Inolvidable Manuela. Un beso de mucho amor para tu familia y para todas las personas y compañeros que tuvimos la suerte de conocerte y trabajar contigo" ha escrito emocionada.