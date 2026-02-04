Ana Duato, rotunda sobre su situación judicial: "Salí absuelta de todo con lo cual solo puedo celebrar"

Siempre al lado de su familia, Ana Duato no quiso faltar en una de las noches más importantes de su hijo Miguel Bernardeau a nivel profesional, el estreno de su último trabajo 'La Fiera'. Junto a su marido, Miguel Ángel Bernardeu y su hija, María, la actriz lucía la mejor de sus sonrisas ante los medios como muestra de satisfacción por el hueco que ha logrado hacerse su hijo en la interpretación española. "Son otros nervios diferentes, pero son nervios de emoción, de alegría, de acompañamiento" reconocía sobre si tenía nervios minutos antes del gran estreno.

Feliz de que Miguel haya seguido sus pasos en el mundo de la interpretación, Ana prefirió mantenerse en un segundo plano durante el estreno dejándole todo el protagonismo a su hijo y al resto del equipo. "Estoy muy orgullosa además, mi hijo creo que es un gran actor, pero claro que lo diga yo no está bien, pero también, sí, se puede tomar distancia, sobre todo es un actor con mucho respeto a esta profesión, muchísimo compromiso y estoy muy orgullosa de él" sentenció ante las cámaras.

Habiendo compartido tantos años en la pequeña pantalla junto al también actor Imanol Arias por su papel en 'Cuéntame', la actriz también habló del gran momento que vive su compañero: "Es parte de mi familia, tú lo has dicho. Son muchos años juntos. Muy contenta por todo, por verle feliz". Además, Duato adelantaba una noticia que hará feliz a todos los fans de la mítica serie: "Tenemos ahí un proyecto, dos capítulos que son homenaje a 25 años. Este septiembre hace 25 años que estrenamos Cuéntame y es un homenaje muy bonito para los espectadores, lo primero, y para todos nosotros".

Mostrando su lado más amable, Ana también hablaba sin pelos en la lengua sobre cómo se encuentra su situación judicial tras haber sido absuelta de fraude a Haciendad y organización criminal. "Por ahora lo importante es que salí absuelta de todo eso. Han sido diez años muy duros, pero eso es lo importante, que el tribunal ha dicho absuelta de todos los cargos. Así, que aquí lo dejamos" se mostraba rotunda en este tema.