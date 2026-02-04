AMD apunta a 2027 para la próxima consola de Xbox, cuando estará listo su SoC semipersonalizado

La CEO de AMD, Lisa Su, ha compartido que la consola de próxima generación de Xbox podrá llegar en 2027, ya que su desarrollo impulsado por un SoC (System on a Chip) "semipersonalizado" de la AMD, "avanza bien para apoyar un lanzamiento" en dicho año, aunque no se trata de una ventana de lanzamiento confirmada por Microsoft.

En junio del pasado año, AMD y Xbox anunciaron una asociación estrátegica plurianual para potenciar las experiencias de juego de próxima generación desde distintos dispositivos, como consolas, PC, dispositivos portátiles y la nube.

En este marco, señalaron que las dos firmas trabajarían juntas para diseñar los chips de la siguiente generación de la consola de Microsoft, de cara a desbloquear "un nivel más profundo" de calidad visual, jugabilidad inmersiva y experiencias mejoradas con inteligencia artificial (IA).

Ahora, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, ha adelantado que el desarrollo de esta próxima generación de consola Xbox, que estará impulsada por un procesador semipersonalizado desarrollado por ambas compañías, "avanza bien para apoyar un lanzamiento en 2027".

Así lo ha compartido durante su última conferencia de resultados, celebrada este martes y recogida por The Verge, aunque se ha de tener en cuenta que Su no asegura 2027 como año de lanzamiento de la nueva consola, sino que señala que AMD tendrá listo el soporte SoC para apoyar el lanzamiento del nuevo 'hardware' para entonces.

Concretamente, la compañía de videojuegos de Microsoft ya ha compartido en ocasiones anteriores que están trabajando en una consola de nueva generación de tipo híbrido, es decir, una mezcla entre PC y consola portátil, una idea que ya se ha visto en las consolas portátiles ROG Xbox Ally.

Igualmente, en octubre del pasado año la presidenta de Xbox, Sarah Bond, ya hizo referencia a esta nueva generación de consola como "una experiencia muy premium y de muy alto nivel".