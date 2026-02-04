Álvaro García, sorprendido saliendo de la casa de Gloria Camila tras su discusión

Manuel Cortés visitó el domicilio de Gloria Camila este martes, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre su relación con la hija de Ortega Cano y su vínculo con Álvaro García. De acuerdo con Europa Press, en los días previos, la reconciliación entre Gloria Camila y su exnovio había cobrado visibilidad pública cuando ambos fueron fotografiados juntos tras volver de un viaje romántico a Venecia. Sin embargo, el entorno cercano evita pronunciarse abiertamente sobre el rumbo sentimental de la pareja después de una reciente discusión.

Según detalló la revista Semana, este miércoles aparecieron imágenes de un enfrentamiento en el que Álvaro García y Gloria Camila discutieron acaloradamente en un centro comercial. La publicación indicó que Álvaro le recriminó algo a Gloria Camila con gestos visiblemente exaltados, mientras ella permaneció indiferente ante la situación. Semana sugirió que la tensión podría estar relacionada con Manuel Cortés, ya que después de la escapada romántica de Gloria y Álvaro a Venecia, la reacción de Manuel en redes sociales había generado nuevas especulaciones y presión mediática.

Europa Press informó que tras el incidente, la pareja se reencontró en el domicilio de Gloria Camila, donde también acudió Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, supuestamente para tener una conversación aclaratoria. La prensa señaló que ni Gloria Camila ni Manuel han dado declaraciones sobre el contenido de esa reunión ni sobre el estado actual de sus vínculos personales.

La aparición de Manuel Cortés en la vida de Gloria Camila ha provocado cuestionamientos sobre la naturaleza de su relación, sobre todo por el surgimiento de rumores meses atrás que los vinculaban sentimentalmente. Gloria Camila había descartado entonces esas especulaciones, describiendo a Manuel como un amigo, aunque la reciente secuencia de acontecimientos llevó a Semana a publicar que Manuel ahora podría sentirse utilizado al observar la posible reconciliación definitiva entre Gloria y Álvaro.

El medio añadió que la atmósfera que rodea a la hija de Ortega Cano está marcada por la discreción respecto a su situación sentimental, pese al interés mediático y la presión de los seguidores que buscan confirmar si ha retomado la relación con Álvaro García. Europa Press reportó que cuando los periodistas abordaron a Álvaro al salir de la casa de Gloria Camila, el cantante respondió sin entrar en detalles: “Nada. Os mando un besito a todos, lo siento, me voy al estudio. Os mando un besito muy grande, lo siento mucho”. Con estas palabras, evitó aclarar si Manuel Cortés ha tenido algún papel en la evolución de su relación o si definitivamente ha habido una reconciliación.

Al mismo tiempo, las redes sociales de los implicados se han convertido en otro foco de atención, ya que las publicaciones de Manuel, como un storie desde Venecia tras la escapada de Gloria y su exnovio, alimentaron la especulación y la cobertura en medios. Europa Press y Semana coinciden en que el círculo más próximo a la familia y la propia Gloria Camila han optado por mantener silencio respecto a estos episodios, sin confirmar ni desmentir nuevas rupturas o reconciliaciones.

Por su parte, la cobertura de Semana vinculó explícitamente la ruptura anterior de Gloria Camila y Álvaro García, ocurrida dos meses antes de la reciente aparición pública conjunta, con el posterior acercamiento de la colaboradora televisiva a Manuel Cortés. El hecho de que los tres se hayan visto involucrados en reuniones y presuntas discusiones añade incertidumbre sobre el desenlace de este triángulo sentimental.

Europa Press subrayó además que, pese a la presión periodística y pública, tanto Gloria Camila como Álvaro García se han mostrado serenos ante los reporteros, sin ofrecer declaraciones concluyentes, mientras el entorno familiar y amical mantiene el hermetismo sobre la posibilidad de una segunda oportunidad para la pareja principal o sobre la repercusión de la participación de Manuel Cortés en la trama. Por el momento, los protagonistas parecen preferir la reserva, mientras la atención mediática se intensifica a la espera de alguna confirmación oficial sobre el futuro de sus relaciones personales.