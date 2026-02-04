Adobe da marcha atrás sobre el cierre de Animate y anuncia que entrará en "modo mantenimiento"

Adobe ha dado marcha atrás con la medida de cerrar Adobe Animate, su aplicación para la animación digital, después de haber anunciado el fin del soporte este martes, aunque asegura que entrará en "modo mantenimiento".

La empresa había anunciado que Animate no podría adquirirse a partir del próximo 1 de marzo, matizando que los usuarios que ya la tuvieran instalada podrían seguir usándola hasta el 1 de marzo de 2027 en caso de ser clientes comerciales y 1 de marzo de 2029 si eran clientes empresariales.

Sin embargo, Adobe ha cambiado de opinión en cuestión de días, ya que en la página de preguntas frecuentes donde aparecían los detalles del fin de Animate, ahora aparece un comunicado explicando que la aplicación seguirá en funcionamiento, aunque entrará en "modo mantenimiento" indefinidamente para todos los clientes, ya sean particulares, comerciales o empresariales.

"El modo de mantenimiento significa que seguiremos ofreciendo la aplicación y proporcionando correcciones continuas de errores y de seguridad, pero ya no estamos añadiendo nuevas funciones", ha explicado la empresa.

Además, Adobe ha prometido garantizar que los usuarios de Animate tengan acceso a su contenido "independientemente de si cambia el estado de desarrollo" de la aplicación.

El anuncio del cese de Animate generó cierto rechazo y frustración en algunos usuarios, como David Firth, creador de la serie Salad Fingers, que publicó un post en X adjuntando una captura del correo de Adobe junto al mensaje: "El software con el que hago Salad Fingers...".