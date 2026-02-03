Un experto advierte de que la obesidad puede condicionar la salud de la mujer en todas las etapas de su vida

La presión social que enfrentan las mujeres en torno a los estándares estéticos se combina con un diagnóstico insuficiente de la obesidad femenina, lo que agrava las consecuencias físicas y emocionales asociadas a esta condición. Según informó Europa Press, especialistas que participaron en la jornada 'Obesidad y Mujer: nuevas miradas', organizada por HM Hospitales, alertaron que el exceso de peso permanece subdiagnosticado en la población femenina, sumándose a los riesgos médicos diversos que afectan a distintas etapas de la vida de la mujer.

El coordinador de Urgencias Ginecológicas de HM Hospitales, Manuel Marcos, detalló que la obesidad constituye una enfermedad crónica y recidivante, con impacto en diferentes órganos y sistemas, y que puede acompañar a la mujer desde la infancia hasta la edad avanzada. Marcos, citado por Europa Press, precisó que la salud global de la mujer se ve condicionada por el sobrepeso y la obesidad, más allá de la mera cifra del peso corporal.

Durante el encuentro, Europa Press reportó que los expertos expusieron cómo el exceso de peso en mujeres está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar complicaciones metabólicas, ginecológicas, reproductivas, cardiovasculares y de salud emocional. En la infancia y la adolescencia, el sobrepeso puede presentarse con adelanto puberal, trastornos endocrino-metabólicos y aparición del síndrome de ovario poliquístico. La edad fértil, según explicó el medio, implica riesgos incrementados de infertilidad y problemas obstétricos graves, como diabetes gestacional, preeclampsia, partos prematuros o mayores tasas de cesáreas.

En la menopausia, conforme publicó Europa Press, los especialistas apuntaron que el exceso de peso intensifica afecciones como el síndrome climatérico, incrementa la disfunción del suelo pélvico, facilita infecciones urinarias y eleva las probabilidades de cáncer de útero y de mama. Los efectos emocionales son especialmente relevantes debido a la presión social vinculada a la imagen corporal, un fenómeno que, según expuso Paula Barriga, directora general de Novo Nordisk en España, acentúa el impacto psicológico en las mujeres.

Europa Press detalló que, a pesar de los riesgos y de la afectación múltiple sobre la salud, la obesidad femenina suele recibir menos diagnóstico y tratamiento adecuado. Esta infradiagnosis e infratratamiento se produce incluso ante la evidencia de daños sistémicos. Según apuntaron los expertos, parte de este problema radica en un enfoque médico y social que pocas veces considera el bienestar global, centrando la atención en aspectos parciales y, en ocasiones, en la apariencia física.

Otra de las conclusiones extraídas del encuentro, informado por Europa Press, es la importancia estratégica de la consulta ginecológica, ya que, en numerosas ocasiones, ese especialista puede ser el único contacto regular que mantiene una mujer con el sistema sanitario. Esto coloca a los ginecólogos en una posición clave para la prevención, detección precoz y derivación a otras especialidades cuando existan factores de riesgo relacionados con el exceso de peso.

La atención de la obesidad, según recalcó Europa Press basándose en las intervenciones de los expertos, debe conformarse mediante equipos multidisciplinares. El trabajo coordinado de atención primaria, medicina interna, endocrinología, ginecología, nutrición, preparación física y apoyo psicológico fue señalado como indispensable para un seguimiento eficaz y adaptado a cada paciente en las distintas fases de la vida.

Entre las recomendaciones recogidas por Europa Press, se subraya la necesidad de mejorar la formación continuada de los profesionales sanitarios en materia de obesidad. La actualización constante acerca de criterios diagnósticos, opciones terapéuticas y prevención ayuda a reducir las tasas de subdiagnóstico e incrementa la eficacia del abordaje integral.

Respecto a los tratamientos, los especialistas mencionaron durante la jornada, según informó Europa Press, que existen opciones farmacológicas y quirúrgicas, como la cirugía bariátrica, que pueden resultar útiles siempre que cuenten con una indicación precisa y supervisión médica rigurosa. No obstante, enfatizaron que ningún tratamiento es completamente eficaz a largo plazo si no se acompaña de modificaciones sostenidas en el estilo de vida, con una atención específica a la pauta de alimentación, actividad física y apoyo psicológico continuado. El seguimiento regular, tanto presencial como remoto, favorece la adherencia a los tratamientos y el mantenimiento de los resultados.

Europa Press consignó que los expertos insistieron en separar la atención médica de los juicios estéticos, reafirmando que la obesidad requiere un lenguaje no estigmatizante, intervenciones sostenidas y comprensión de su carácter crónico y recidivante. Manuel Marcos concluyó, citado por el medio, que la obesidad reduce la esperanza de vida y demanda acompañamiento profesional todo el tiempo para proteger y mejorar la calidad de vida de las mujeres desde la infancia hasta la vejez.