Sudán anuncia la ruptura del cerco de dos años de las paramilitares RSF a la capital de Kordofán Sur, Kadugli

Tras una prolongada situación de hambruna reconocida por Naciones Unidas en 2025, miles de personas en Kadugli, capital del estado de Kordofán Sur, han experimentado cambios significativos en sus condiciones tras la ruptura del cerco que mantenían las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu. Según informó el medio que consigna la noticia, el Ejército de Sudán confirmó este martes que logró romper la asfixiante barrera establecida hace casi dos años, permitiendo la reapertura de la carretera entre Kadugli y Dilling, y posibilitando el acceso a cientos de miles de civiles afectados por la crisis.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por las Fuerzas Armadas sudanesas a través de sus redes sociales, la operación contó con el apoyo de fuerzas aliadas y tuvo como resultado el avance militar esperado en la zona, alterando el control territorial dentro del conflicto que se desarrolla en el sur del país. Según detalló el medio, el Ejército declaró que “esto rompe las ilusiones de la milicia y sus aliados y destruye su apuesta por el cerco y la muerte por hambre”, en referencia a las duras condiciones que imperaron en la ciudad debido al bloqueo, incluidas acusaciones de uso de hambruna como arma de guerra.

El comunicado agregó que el enfrentamiento obligó a las fuerzas de las RSF y sus mercenarios a retroceder tras sufrir “duras pérdidas, tanto en vidas como en equipamiento”. Explicaron que los efectivos restantes de la milicia abandonaron sus posiciones durante el avance militar, mientras los soldados sudaneses reabrían la carretera estratégica y finalizaban el prolongado cerco. Las Fuerzas Armadas sudanesas también reafirmaron su objetivo de continuar hasta retomar el total control sobre las zonas actualmente ocupadas, aludiendo a que la “batalla continuará hasta que la tierra sea liberada”.

La operación no estuvo exenta de costo humano, y, aunque las Fuerzas Armadas no precisaron el número de bajas, se manifestaron en solidaridad con quienes han muerto y resultaron heridos en medio de los recientes combates. En palabras del Ejército, “rezamos por el paraíso y la eternidad para los mártires y deseamos una pronta recuperación a los heridos”. Por el momento, las RSF no han emitido declaraciones públicas sobre estos enfrentamientos ni sobre sus consecuencias directas.

La ciudad de Kadugli, junto a la localidad de Dilling, permaneció cercada durante gran parte de la guerra civil que estalló en Sudán en abril de 2023. Naciones Unidas documentó la escasez extrema de alimentos y casos de hambruna en ambas poblaciones durante ese periodo. Según publicó el medio, el cerco involucró tanto a las RSF como al grupo rebelde SPLM/N-Al Hilu, dirigido por Abdelaziz al Hilu, con fuerte presencia en Kordofán Norte y Sur. Las fuerzas regulares sudanesas habían logrado recuperar Dilling a finales de enero, acción que se consideró estratégica para consolidar el acceso a Kadugli y facilitar los movimientos militares posteriores.

La raíz del conflicto radica en las tensiones sobre la integración del grupo paramilitar RSF en el Ejército, situación que llevó al abandono del proceso de transición política iniciado tras el derrocamiento del presidente Omar Hasán al Bashir en 2019. Estas fricciones, agravadas tras la destitución en 2021 del entonces primer ministro Abdalá Hamdok, desencadenaron la guerra abierta entre ambos bandos, marcando el colapso de las esperanzas de una transición pacífica en Sudán.

El medio señaló que el conflicto se ha visto agravado por la intervención de potencias extranjeras respaldando a diferentes actores involucrados. Millones de ciudadanos sudaneses han sido desplazados, mientras que cientos de miles requieren asistencia médica y alimentaria urgente por los daños causados a infraestructuras fundamentales y la proliferación de enfermedades infecciosas. El estado de emergencia humanitaria en Kordofán Sur y otras regiones se ha profundizado ante la falta de recursos y las restricciones de acceso impuestas por los combates.

En el contexto general, la reapertura de la carretera entre Kadugli y Dilling representa un cambio relevante en el equilibrio militar de la región, además de constituir un alivio logístico para la población civil que permanecía bajo condiciones extremas desde el inicio del asedio. Según consignó el medio, la situación humanitaria, caracterizada por la falta de alimentos, desplazamientos masivos y denuncias de ataques sistemáticos, permanece como una preocupación central para la comunidad internacional, ante la posibilidad de que el conflicto se extienda e impacte otras áreas vulnerables del país.