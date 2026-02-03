Siemens Energy invertirá 848 millones en Estados Unidos y creará 1.500 empleos de alta cualificación

La construcción de una nueva planta en Mississippi representa uno de los proyectos clave dentro del plan de expansión industrial anunciado por Siemens Energy. Según informó el medio, la multinacional alemana ha decidido destinar 1.000 millones de dólares (aproximadamente 848 millones de euros) para fortalecer su presencia manufacturera en Estados Unidos. Este compromiso financiero permitirá la creación de más de 1.500 empleos altamente especializados y buscará impulsar la fabricación avanzada, así como la innovación tecnológica en varias regiones del país.

De acuerdo con la información difundida, Siemens Energy concentrará la mayor parte de estos fondos en la ampliación de sus instalaciones ubicadas en Carolina del Norte, Florida, Texas, Alabama y Nueva York. El despliegue de nuevas líneas de producción irá acompañado del crecimiento de centros de ensamblaje, donde se fabricarán turbinas de gas y componentes esenciales para redes eléctricas, especialmente transformadores. La empresa detalló que la diversificación geográfica de las inversiones responde a la estrategia de optimizar las cadenas de suministro en sectores críticos para el desarrollo energético.

Tal como publicó el medio, Christian Bruch, presidente y consejero delegado de Siemens Energy, manifestó que la compañía registra una “oportunidad de crecimiento única” gracias al dinamismo de la industria manufacturera estadounidense y al auge de la inteligencia artificial. Bruch señaló la historia de la empresa en Estados Unidos, explicando que llevan más de un siglo produciendo en el país y que este contexto actual favorece la expansión. Desde la perspectiva corporativa, esta apuesta representa una respuesta directa a las tendencias tecnológicas emergentes y a la necesidad de adaptar la capacidad industrial frente a la demanda de soluciones energéticas avanzadas.

El secretario de Interior y presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, Doug Burgum, también destacó la importancia estratégica de esta inversión, haciendo referencia a la política federal de refuerzo industrial. Según consignó el medio, Burgum subrayó que esta iniciativa es un reflejo del éxito de las acciones orientadas a garantizar el acceso a una cadena de suministro robusta y al retorno de la gran industria al territorio estadounidense.

La fábrica que se instalará en Mississippi formará parte del proceso de fabricación de turbinas y componentes para redes eléctricas modernas, enfocados principalmente en la fiabilidad e innovación tecnológica. La decisión de diversificar la producción en varios estados ha sido atribuida al respaldo de políticas públicas que incentivan la reindustrialización y la autonomía en sectores clave como el energético.

Según lo destacado por el medio, la inversión abarca no solo la construcción de nuevas plantas, sino también la mejora y modernización de infraestructuras existentes en regiones como Carolina del Norte y Texas. Estos estados, junto a Alabama, Florida y Nueva York, concentran centros logísticos y de ensamblaje que recibirán partidas de la inversión anunciada. El objetivo es fortalecer la infraestructura, ampliar las capacidades operativas y aumentar la producción de equipamientos estratégicos para redes de alta tensión y sistemas de energía de nueva generación.

La creación de más de 1.500 puestos de trabajo de alta cualificación busca responder a la necesidad de talento especializado que exige la digitalización industrial y la integración de inteligencia artificial en los procesos de fabricación. De acuerdo con el medio, estas oportunidades laborales estarán dirigidas principalmente a personal técnico e ingenieros con experiencia en la operación de sistemas energéticos de alto rendimiento y tecnologías de automatización.

En términos de impacto a largo plazo, la decisión de Siemens Energy también pretende consolidar la posición de la empresa como uno de los actores centrales en la transición energética y la modernización de la infraestructura crítica en Estados Unidos. Las inversiones en I+D, innovación y capacidades industriales se traducen en la ampliación de su participación en segmentos como la generación de energía con bajas emisiones, la eficiencia en redes eléctricas y la producción de componentes estratégicos para la industria energética.

El anuncio se alinea con el marco de incentivos gubernamentales para el desarrollo tecnológico y la autosuficiencia industrial en el país. Según reportó el medio, la combinación de políticas de apoyo, tendencias tecnológicas y necesidades del mercado estadounidense ha facilitado el avance de proyectos de gran escala como el presentado por Siemens Energy.

A nivel operativo, la empresa gestionará simultáneamente la expansión y actualización de sus plantas actuales y la construcción de nuevas instalaciones, asegurando una integración eficiente en las cadenas de suministro internas y externas. Las etapas principales del plan de inversión comprenden desde la adquisición de terrenos hasta la contratación de personal especializado y la puesta en marcha progresiva de las líneas de producción.

Con este movimiento, Siemens Energy refuerza su compromiso con la innovación y la fabricación avanzada, al tiempo que fortalece vínculos estratégicos con autoridades federales y locales. El programa anunciado representa una de las inversiones industriales más significativas de una empresa extranjera en el sector energético estadounidense en años recientes, y busca fortalecer tanto la competitividad nacional como la resiliencia de las redes eléctricas del país, según detalló la compañía a través de los canales oficiales citados por el medio.