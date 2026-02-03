Rusia recalca la importancia del tratado Nuevo START y alerta de la falta de respuesta por parte de EEUU

El expresidente estadounidense Barack Obama manifestó que la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas representaría una amenaza considerable, al abrir la puerta a una carrera armamentística y dar paso a condiciones de mayor inseguridad a nivel global. Obama, citado por la agencia Interfax y según consignó el medio Europa Press, señaló que el posible fin de este tratado entre Washington y Moscú podría erosionar décadas de trabajo diplomático en materia de control nuclear.

Las autoridades rusas pidieron este martes a Estados Unidos que responda a la última propuesta presentada para evitar la expiración del acuerdo conocido como Nuevo START, firmado en 2010 por ambos países, según informó Europa Press. Moscú insistió en que la iniciativa, propuesta directamente por el presidente Vladimir Putin, se mantiene abierta sobre la mesa y reclamó una contestación inmediata, a tan solo dos días del vencimiento del tratado, lo que podría generar riesgos sustanciales para la estabilidad internacional, reportó la agencia.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, recalcó que el Nuevo START conserva plena vigencia y un papel esencial para su país. Según detalló Peskov, Estados Unidos ya dispone de la propuesta rusa, trazada por Putin, pero hasta la fecha Washington no ha entregado una respuesta formal. "Todavía no hemos recibido una respuesta por parte de los estadounidenses a esta iniciativa. De hecho, se está acabando el tiempo, y en tan solo unos días el mundo estará ante una situación mucho más peligrosa que la que teníamos hasta ahora", sostuvo Peskov, de acuerdo con declaraciones reproducidas por Europa Press en base a Interfax.

La eventual caída del tratado, advirtió el vocero de la Presidencia rusa, dejaría a Estados Unidos y Rusia sin límites acordados sobre el tamaño de sus arsenales nucleares, lo que no ocurría desde los tiempos de la Guerra Fría. Esta ausencia de cualquier restricción podría conducir a una nueva carrera en armamento atómico, contexto que Peskov describió como "muy malo para la seguridad global y la estrategia en materia de seguridad", según publicó Europa Press. El funcionario enfatizó que durante los días restantes el tema continúa figurando en la agenda del gobierno ruso y reiteró el llamado a un pronunciamiento de parte del Ejecutivo estadounidense.

La advertencia sobre las consecuencias de la falta de un acuerdo también fue respaldada por Dimitri Medvedev, expresidente de Rusia y firmante original del tratado. Medvedev hizo hincapié en que el Nuevo START representa un símbolo de la confianza construida entre ambas potencias, sirviendo como un mecanismo para la verificación mutua de intenciones nucleares y para reducir la probabilidad de malentendidos o sospechas infundadas. A su juicio, la desaparición de este marco no conduciría de forma inmediata a una guerra atómica, pero sí incrementaría los peligros para la comunidad internacional. "No quiero decir que esto signifique inmediatamente una catástrofe y una guerra nuclear, pero debería alertar a todo el mundo. El reloj que está corriendo, en este caso, sin duda volverá a acelerarse", expuso Medvedev, según citó Europa Press.

El Nuevo START fue firmado en Praga en 2010 y contempló una reducción significativa de los arsenales estratégicos de ambos países, en torno a dos tercios respecto a los límites previamente fijados, según consignó el medio. Desde su entrada en vigor, el acuerdo ha funcionado como el principal límite legalizado a la capacidad nuclear de Rusia y Estados Unidos, las dos mayores potencias atómicas del planeta. Sin embargo, la dinámica sufrió una alteración crítica luego de la invasión rusa a Ucrania, cuando el presidente Putin anunció la suspensión de la participación rusa en el tratado, aunque sin llegar a formalizar un retiro definitivo, informó Europa Press.

El debate sobre el destino del Nuevo START ocurre en un contexto de tensiones internacionales y de crecientes desafíos en el ámbito del control de armas nucleares. La incertidumbre en torno a la continuación del tratado levanta preocupaciones tanto en Moscú como en Washington y a nivel multilateral, en cuanto a la prevención de una nueva escalada en la competencia armamentística nuclear. Según Europa Press, Medvedev reiteró la necesidad de renovar el pacto y recalcó que es fundamental mantener los mecanismos que han funcionado como barreras a la proliferación y ha permitido mitigar riesgos globales a lo largo de los últimos años.

La ausencia de una respuesta estadounidense a la propuesta rusa intensificó el llamado de varios actores internacionales para retomar el diálogo y reiniciar procesos que contribuyan a la estabilidad y seguridad mutua. Los líderes y exmandatarios que han participado en la negociación y promoción del acuerdo subrayaron la trascendencia de evitar un vacío legal en la materia, dado que la expiración del tratado eliminaría la última restricción bilateral sobre los arsenales nucleares de las superpotencias, una situación que no se daba desde antes del cierre de la Guerra Fría, detalló Europa Press.

Entre los factores críticos que incrementaron la incertidumbre destaca, según los reportes del medio citado, la posibilidad de que otros actores, como China, se sumen a una dinámica de competencia estratégica, multiplicando los riesgos y dificultando la implementación de futuras negociaciones de control de armas. Los protagonistas involucrados insistieron en la urgencia de alcanzar una solución diplomática antes del vencimiento del plazo, con el objetivo de prevenir nuevos escenarios de inseguridad y volatilidad en el orden internacional.