Rusia deja sin luz a 50 municipios en la región ucraniana de Vínitsia

Kiev, 3 feb (EFE).- El primer ataque ruso al sistema energético ucraniano desde que el Kremlin declarara el pasado jueves una tregua temporal en este tipo de bombardeos ha dejado sin suministro eléctrico a 50 localidades ucranianas en la región de Vínitsia del centro de Ucrania, según han informado las autoridades regionales.

“Vínitsia ha sufrido hoy un ataque enemigo masivo. Ha habido un impacto en una infraestructura crítica”, explicó la jefa de la Administración Militar de la región, Natalia Zabolotna. EFE

EFE

