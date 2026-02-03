PepsiCo ganó un 14% menos en 2025 por atípicos y lanzará un plan de recompra de 8.450 millones

La multinacional de 'snacks' y refrescos PepsiCo contabilizó un beneficio neto atribuido de 8.240 millones de dólares (6.963 millones de euros) en 2025, lo que equivale a un retroceso del 14% en comparación con año anterior, según ha informado la multinacional, que lanzará un plan de recompra de acciones propias de hasta 10.000 millones de dólares (8.450 millones de euros) para los próximos cuatro años.

En el ejercicio, la multinacional asumió un impacto adverso de 1.993 millones de dólares (1.684 millones de euros) principalmente en relación con el deterioro de la marca 'Rockstar'.

Los ingresos netos de la compañía ascendieron a 93.925 millones de dólares (79.372 millones de euros), un 2,3% más que un año antes en valores absolutos y un 2% más en datos orgánicos, que excluyen el impacto del tipo de cambio y de las variaciones del perímetro contable de la empresa.

En 2025, PepsiCo mantuvo estables las ventas del negocio de aperitivos en Norteamérica, hasta 27.528 millones de dólares (23.263 millones de euros) y elevó en un 1,5% las de PepsiCo Beverages North America, hasta 28.197 millones de dólares (23.828 millones de euros), mientras que las de International Beverages Franchise (IBF) crecieron un 2,4%, hasta 4.997 millones de dólares (4.223 millones de euros).

En el caso de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), las ventas de la multinacional aumentaron un 8,2%, hasta 18.025 millones de dólares (15.232 millones de euros); mientras que disminuyeron un 0,2% en Latinoamérica, hasta 10.549 millones de dólares (8.914 millones de euros); pero aumentaron un 1,7% en Asia Pacífico, hasta 4.629 millones de dólares (3.912 millones de euros).

Solo en el cuarto trimestre de 2025, PepsiCo se anotó un beneficio neto atribuido de 2.540 millones de dólares (2.146 millones de euros), un 66,8% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que las ventas de la multinacional sumaron 29.343 millones de dólares (24.796 millones de euros), un 5,6% más.

"Los resultados del cuarto trimestre de PepsiCo reflejaron una aceleración secuencial en el crecimiento de los ingresos reportados y orgánicos, con mejoras tanto en Norteamérica como en el negocio internacional", destacó el español Ramón Laguarta, presidente y consejero delegado de la multinacional.

Para el año fiscal 2026, el ejecutivo avanzó que PepsiCo aspira a lograr un año récord de ahorros de productividad que ayudará a financiar inversiones para acelerar el crecimiento, añadiendo que se prevé una mejora del rendimiento comercial de Norteamérica y que el negocio internacional se mantenga resiliente.

De este modo, la compañía ha confirmado sus previsiones anuales, con un aumento de los ingresos orgánicos del 2% al 4% y del beneficio por acción ajustado a moneda constante del 4% al 6%.

Asimismo, PepsiCo ha anunciado un aumento del 4% en su dividendo anualizado, hasta 5,92 dólares, lo que representa el 54.º aumento consecutivo del dividendo anual por acción de la compañía, que lanzará un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 10.000 millones de dólares (8.450 millones de euros) que estará vigente hasta el 28 de febrero de 2030.