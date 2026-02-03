Agencias

Pakistán confirma las conversaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos

Guardar

Islamabad, 3 feb (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Pakistán confirmó este martes oficialmente la recepción de una invitación para participar en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, una declaración que valida la existencia del encuentro tras días de especulaciones sobre su celebración.

"Puedo confirmar que hemos recibido oficialmente la invitación y que aún no se ha decidido quién participará (en nombre de Pakistán) en las conversaciones", dijo a EFE Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní sin precisar la fecha exacta del encuentro.

La confirmación de Islamabad corrobora la existencia de una cita que, según medios estadounidenses, tendría lugar este mismo viernes en Turquía.

Fuentes diplomáticas en Islamabad citadas por el diario local Dawn indicaron que se prevé la asistencia del viceprimer ministro paquistaní, Ishaq Dar, quien ha trabajado "silenciosamente" para facilitar este acercamiento.

Según indicó un funcionario estadounidense al portal Axios, al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

En la actualidad, Estados Unidos mantiene desplegado en el golfo Pérsico al portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, un movimiento ordenado después de que el presidente Donald Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, aunque ONG opositoras como HRANA, con sede en EE. UU., sitúan la cifra en 6.842 fallecidos, estudian otros 11.000 posibles homicidios y reportan más de 40.000 arrestos.

Temas Relacionados

EFEexterioraviones militares/de combateportaaviones Abraham Lincolnprimera visita poortaviones estadounidense a Malasia 2024

Últimas Noticias

El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la subida de las pensiones para 2026 en un decreto único

El Gobierno aprueba incrementos en beneficios sociales para el próximo año, destacando subidas superiores al 7% en pensiones mínimas y del 11,4% en ayudas familiares, tras separar la medida del paquete legislativo conocido como escudo social

El Consejo de Ministros vuelve

Igualdad convoca mañana un Comité de Crisis para analizar los cinco asesinatos machistas de enero y dos de 2025

El organismo ministerial revisará con urgencia múltiples asesinatos por violencia de género registrados en distintas regiones, buscará identificar deficiencias en protocolos de actuación y apuntará a mejoras coordinadas para frenar futuros episodios, según fuentes oficiales

Igualdad convoca mañana un Comité

La Fundación Yuste y el Instituto Cervantes realizarán actividades académicas y culturales conjuntas

El acuerdo prevé iniciativas conjuntas que destacarán la herencia de Europa e Iberoamérica, incluirán seminarios, mesas de trabajo y programas innovadores, y reforzarán el papel del español en inteligencia artificial y organismos multilaterales, según fuentes oficiales

La Fundación Yuste y el

Sánchez quiere perseguir penalmente a "responsables últimos" de plataformas digitales por no retirar contenido ilícito

El Ejecutivo avanza una reforma penal para directivos de tecnológicas que ignoren órdenes de retirar publicaciones ilegales, además de tipificar delitos vinculados a la manipulación de algoritmos y fortalecer el control sobre el impacto social de plataformas

Sánchez quiere perseguir penalmente a

VÍDEO: El rey Felipe VI preside la proclamación del Premio Princesa de Girona Social para Hatim Azahri

VÍDEO: El rey Felipe VI