Orsted vende a CIP su negocio terrestre en Europa, incluyendo España, por 1.440 millones

El 'gigante' energético danés Orsted, uno de los líderes mundiales en eólica marina, ha firmado un acuerdo con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) para desinvertir la totalidad de su negocio terrestre ('onshore') europeo por un total de 1.440 millones de euros.

El negocio 'onshore' europeo de Orsted opera en Irlanda, Reino Unido, Alemania y España, y abarca proyectos de energía eólica terrestre, solar y almacenamiento en baterías. Cuenta con una capacidad operativa de 578 MW, 248 MW en construcción y una cartera de proyectos en desarrollo.

Independientemente de su negocio terrestre en Europa, la compañía danesa ha indicado que continúa siendo propietaria y operadora de su negocio terrestre en Estados Unidos, que se gestiona de forma independiente desde octubre de 2025.

Con la desinversión de su negocio terrestre europeo, que espera cerrar en el segundo trimestre de 2026, Orsted ha firmado operaciones durante el periodo 2025-2026 por un total de aproximadamente 1.000 millones de euros, cumpliendo así el objetivo de la compañía.

Además del fortalecimiento del balance de la empresa y la finalización de su programa de desinversión, la transacción también contribuye a cumplir la prioridad estratégica de Orsted de reorientar su foco hacia la energía eólica marina en sus principales mercados europeos, donde se espera que se licite una cantidad significativa de capacidad en los próximos años.

"La desinversión de nuestra plataforma terrestre europea culmina el programa de desinversión que hemos diseñado y hemos reforzado sustancialmente la posición financiera de Orsted", ha afirmado Trond Westlie, director financiero de la compañía danesa.

De su lado, Mads Skovgaard-Andersen, director de TI y socio de Copenhagen Infrastructure Partners, ha destacado que, con esta importante adquisición en múltiples mercados y tecnologías, CIP refuerza aún más su presencia en Europa.

"La cartera combinada de energía eólica terrestre, solar y BESS complementa nuestra cartera de proyectos existente y nos proporciona la escala necesaria para acelerar aún más el despliegue de energías renovables y fortalecer la independencia energética de Europa, a la vez que ofrecemos una sólida rentabilidad ajustada al riesgo a nuestros inversores", ha apostillado.