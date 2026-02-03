Macron, sobre la crisis en Irán: "Son los pueblos los que cambian a su Gobierno"

La seguridad de las fuerzas francesas desplegadas en el golfo Pérsico ocupa un lugar prioritario para las autoridades de Francia ante la creciente tensión en Oriente Medio. Según informó Europa Press, el presidente Emmanuel Macron explicó que, en el contexto actual de crisis en Irán y tras las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, el Gobierno francés ha reforzado la vigilancia sobre sus tropas en la región. La presencia militar permanente de Francia en Abu Dabi respalda acciones como la lucha contra el terrorismo y el apoyo a los ejércitos locales, y se han aplicado medidas para asegurar condiciones óptimas de protección para los militares, según declaró el mandatario.

En declaraciones dadas a la prensa durante una actividad en una explotación agraria en Alto Saona, Macron abordó tanto la situación interna de Irán como las repercusiones para la seguridad internacional. Tal como publicó Europa Press, el jefe de Estado francés insistió en que la responsabilidad de las autoridades iraníes es respetar a su población. “La responsabilidad de Irán a día de hoy es respetar a su pueblo frente a la revolución que aún continúa y a la terrible represión que hemos visto”, afirmó Macron en ese contexto.

El líder francés destacó que solo los propios ciudadanos iraníes pueden determinar el rumbo político de su país. “Son los pueblos los que cambian a su Gobierno”, señaló el presidente, diferenciándose de la postura de máxima presión impulsada por Washington. Macron marcó distancia de cualquier intento de intervención externa destinada a presionar un cambio de régimen desde fuera. “Los cambios de sistema no se decretan desde un micrófono por el presidente de la República Francesa”, apuntó. Sostuvo además: “Creo en la soberanía de los pueblos, y por lo tanto son los pueblos los que cambian su gobierno”.

Francia ha vinculado su postura al respeto de los derechos civiles y políticos en Irán. En ese sentido, Macron pidió a las autoridades iraníes la liberación de presos políticos, el respeto a quienes protestan y la reanudación del diálogo tanto sobre el programa nuclear de la República Islámica como sobre la estabilidad en la región. El medio Europa Press consignó que, para el gobierno francés, el restablecimiento de las negociaciones permitirá avanzar hacia una mayor seguridad y estabilidad, al tiempo que preserva los intereses de las partes involucradas y de la comunidad internacional.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han intensificado tras las amenazas públicas de Trump de lanzar una ofensiva si el gobierno iraní no accede a retomar el acuerdo nuclear. La posición francesa, según reportó Europa Press, se orienta a evitar una escalada militar y prioriza soluciones diplomáticas y multilaterales. París considera que un enfoque centrado en la presión máxima podría agravar la crisis y dificultar una salida negociada.

Macron también subrayó, según detalló Europa Press, que la seguridad del personal militar francés desplegado en la zona es objeto de evaluaciones periódicas realizadas junto a los aliados y socios internacionales. El Presidente dejó claro que se han adoptado todas las precauciones necesarias para proteger a quienes se encuentran en operaciones en el golfo Pérsico y zonas colindantes.

El refuerzo de la seguridad y la participación en coaliciones internacionales se mantienen como parte de la estrategia francesa para contribuir a la estabilidad en Oriente Medio. París busca preservar el equilibrio regional colaborando con actores locales y globales, apoyándose en la diplomacia y la cooperación militar para contener las amenazas y mitigar riesgos para su personal y sus intereses.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el posicionamiento francés responde tanto a imperativos de política exterior como a la necesidad de enfrentar los desafíos actuales en el contexto internacional, caracterizado por la volatilidad en Oriente Medio y las repercusiones de cualquier posible escalada. Francia sostiene que solo la reanudación del diálogo permitirá disminuir las tensiones y allanar el camino hacia una solución sostenible en las cuestiones nuclear y regional relativas a Irán.