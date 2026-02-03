Agencias

Macron, sobre la crisis en Irán: "Son los pueblos los que cambian a su Gobierno"

Francia refuerza su vigilancia sobre la situación en Oriente Medio tras las advertencias de Trump a Irán, mientras Macron insta a Teherán a proteger los derechos civiles, liberar a los detenidos políticos y restaurar el diálogo nuclear y regional

Guardar

La seguridad de las fuerzas francesas desplegadas en el golfo Pérsico ocupa un lugar prioritario para las autoridades de Francia ante la creciente tensión en Oriente Medio. Según informó Europa Press, el presidente Emmanuel Macron explicó que, en el contexto actual de crisis en Irán y tras las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, el Gobierno francés ha reforzado la vigilancia sobre sus tropas en la región. La presencia militar permanente de Francia en Abu Dabi respalda acciones como la lucha contra el terrorismo y el apoyo a los ejércitos locales, y se han aplicado medidas para asegurar condiciones óptimas de protección para los militares, según declaró el mandatario.

En declaraciones dadas a la prensa durante una actividad en una explotación agraria en Alto Saona, Macron abordó tanto la situación interna de Irán como las repercusiones para la seguridad internacional. Tal como publicó Europa Press, el jefe de Estado francés insistió en que la responsabilidad de las autoridades iraníes es respetar a su población. “La responsabilidad de Irán a día de hoy es respetar a su pueblo frente a la revolución que aún continúa y a la terrible represión que hemos visto”, afirmó Macron en ese contexto.

El líder francés destacó que solo los propios ciudadanos iraníes pueden determinar el rumbo político de su país. “Son los pueblos los que cambian a su Gobierno”, señaló el presidente, diferenciándose de la postura de máxima presión impulsada por Washington. Macron marcó distancia de cualquier intento de intervención externa destinada a presionar un cambio de régimen desde fuera. “Los cambios de sistema no se decretan desde un micrófono por el presidente de la República Francesa”, apuntó. Sostuvo además: “Creo en la soberanía de los pueblos, y por lo tanto son los pueblos los que cambian su gobierno”.

Francia ha vinculado su postura al respeto de los derechos civiles y políticos en Irán. En ese sentido, Macron pidió a las autoridades iraníes la liberación de presos políticos, el respeto a quienes protestan y la reanudación del diálogo tanto sobre el programa nuclear de la República Islámica como sobre la estabilidad en la región. El medio Europa Press consignó que, para el gobierno francés, el restablecimiento de las negociaciones permitirá avanzar hacia una mayor seguridad y estabilidad, al tiempo que preserva los intereses de las partes involucradas y de la comunidad internacional.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han intensificado tras las amenazas públicas de Trump de lanzar una ofensiva si el gobierno iraní no accede a retomar el acuerdo nuclear. La posición francesa, según reportó Europa Press, se orienta a evitar una escalada militar y prioriza soluciones diplomáticas y multilaterales. París considera que un enfoque centrado en la presión máxima podría agravar la crisis y dificultar una salida negociada.

Macron también subrayó, según detalló Europa Press, que la seguridad del personal militar francés desplegado en la zona es objeto de evaluaciones periódicas realizadas junto a los aliados y socios internacionales. El Presidente dejó claro que se han adoptado todas las precauciones necesarias para proteger a quienes se encuentran en operaciones en el golfo Pérsico y zonas colindantes.

El refuerzo de la seguridad y la participación en coaliciones internacionales se mantienen como parte de la estrategia francesa para contribuir a la estabilidad en Oriente Medio. París busca preservar el equilibrio regional colaborando con actores locales y globales, apoyándose en la diplomacia y la cooperación militar para contener las amenazas y mitigar riesgos para su personal y sus intereses.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el posicionamiento francés responde tanto a imperativos de política exterior como a la necesidad de enfrentar los desafíos actuales en el contexto internacional, caracterizado por la volatilidad en Oriente Medio y las repercusiones de cualquier posible escalada. Francia sostiene que solo la reanudación del diálogo permitirá disminuir las tensiones y allanar el camino hacia una solución sostenible en las cuestiones nuclear y regional relativas a Irán.

Temas Relacionados

Emmanuel MacronCrisis en IránDonald TrumpRepública FrancesaIránFranciaAcuerdo nuclearRepresiónGolfo PérsicoAbu DabiEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Papa León XIV recibe en el Vaticano a una víctima de abusos irlandesa

David Ryan expresó que el sumo pontífice logró entender el sufrimiento vivido por su familia durante el encuentro privado, en el que participó asimismo una defensora de los derechos de quienes denuncian delitos cometidos por miembros del clero

El Papa León XIV recibe

El CTA corrobora la expulsión de Brais Méndez en el derbi vasco

La entidad arbitral ha respaldado la tarjeta roja aplicada tras la agresión de un futbolista de la Real Sociedad contra Aitor Paredes, mientras la polémica persiste por una falta no sancionada correctamente durante otro encuentro reciente de la liga

El CTA corrobora la expulsión

Elon Musk acusa a Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor" con España por prohibir las redes a menores de 16

El propietario de la red social X responde con dureza tras el anuncio gubernamental de restringir el acceso a plataformas digitales a adolescentes, endureciendo los controles y sancionando la difusión de contenido nocivo para proteger a los menores españoles

Elon Musk acusa a Sánchez

Bruselas urge a los Veintisiete a actuar "ahora" ante la crisis de vivienda: "No hay tiempo que perder"

Millones en la Unión enfrentan la imposibilidad de acceder a hogares con precios razonables, mientras el bloque impulsa propuestas urgentes para frenar la especulación y responder a la creciente alarma social por los elevados costos habitacionales

Bruselas urge a los Veintisiete

Diego Matamoros, sorprendido por los rumores de nueva paternidad de su primo Carlo Costanzia

Mientras crecen las especulaciones sobre la posible llegada de un hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Diego Matamoros afirma desconocer detalles al respecto y aclara que su relación con su primo no es cercana para confirmar la información

Diego Matamoros, sorprendido por los