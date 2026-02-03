Macron desvela "discusiones técnicas" para que Europa retome el contacto con Rusia

La propuesta de contar con un enviado especial europeo para la crisis en Ucrania ha sumado apoyos en las últimas semanas, con líderes como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, resaltando la importancia de restablecer canales de comunicación directa con Moscú una vez se consolide la paz. A raíz de estos movimientos diplomáticos, la reactivación del diálogo político entre Europa y Rusia aparece en la agenda internacional, en medio de ofensivas rusas en territorio ucraniano y mientras la infraestructura crítica del país vuelve a ser blanco de ataques.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reveló la existencia de conversaciones técnicas en el seno de la Unión Europea, así como en coordinación con Ucrania, para preparar un posible retorno del contacto político con Rusia. Macron explicó, en declaraciones efectuadas en una explotación agrícola en Alto Saona, en el este de Francia, que estas gestiones se llevan a cabo “con transparencia y en concertación con el presidente Zelenski y con los principales colegas europeos". El presidente francés viene promoviendo esta línea diplomática desde finales del año pasado, argumentando que los estados europeos deben reapropiarse de un canal propio de interlocución con el Kremlin, al margen de otros interlocutores internacionales.

Europa Press detalló que Macron expuso estos procesos de consultas técnicas como una labor previa imprescindible para delinear el marco de apoyo a Ucrania después del conflicto. El mandatario francés recalcó la utilidad de reactivar el diálogo, aunque subrayó que la disposición de Rusia resulta determinante para que la vía política prospere. “Creo que sería útil, pero espero que exista disposición por parte de Rusia para alcanzar la paz en los próximos días o en las próximas semanas”, expresó Macron, al tiempo que lamentó que las acciones militares rusas contra instalaciones energéticas y objetivos civiles ucranianos generan dudas sobre la auténtica intención de negociar por parte del gobierno de Vladímir Putin.

Macron calificó estos ataques contra infraestructura civil como un obstáculo relevante, puntualizando —según recogió Europa Press— que tales acciones “ponen en jaque la verdadera voluntad de negociar de Rusia”. En este escenario, el presidente francés insistió en que resulta fundamental mantener el respaldo europeo a Ucrania, destacando la necesidad de permitirle resistir las ofensivas y superar las consecuencias del conflicto.

La iniciativa de restituir canales diplomáticos entre la Unión Europea y Moscú ha sumado voces en distintos gobiernos. Europa Press reportó que Giorgia Meloni propuso designar un representante especial europeo para gestionar la relación con el Kremlin, afirmando que ha llegado el tiempo en que “la Unión Europea hable con Rusia también”. Por su parte, el jefe de la diplomacia alemana, Friedrich Merz, expresó su deseo de que, una vez que se logre el cese de hostilidades, se puedan reconstruir nexos estables. Merz abogó por restaurar “unas relaciones equilibradas en un futuro”, abriendo así la puerta a una aproximación europea coordinada hacia Moscú posterior a la guerra.

Las discusiones técnicas lideradas por París se enmarcan en la preparación de lo que Macron denominó “las discusiones del día después”, un proceso dirigido a definir el acompañamiento internacional a Ucrania una vez superada la etapa del conflicto abierto. Europa Press explicó que esta estrategia busca sentar las bases de respaldo político y económico para el país, mientras las capitales europeas analizan la mejor vía para asegurar la estabilidad regional y evitar una nueva escalada de enfrentamientos.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, Macron recalcó la coordinación sostenida con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, así como con los principales socios continentales del bloque europeo. El mandatario francés también enfatizó que todo instrumento diplomático se construye de manera transparente, contribuyendo al consenso europeo.

Los llamados a reactivar la interlocución política con Rusia surgen en un contexto en el que las hostilidades militares se mantienen vigentes, y en el que persiste la vulnerabilidad de las infraestructuras ucranianas ante ataques selectivos. Europa Press consignó que, pese a la búsqueda de una salida negociada, Francia y otros socios europeos insisten en la continuidad del apoyo a Kiev, como parte de una estrategia paralela de presión y asistencia que complemente cualquier intento de acercamiento al gobierno ruso.

En ese escenario, la diplomacia continental se enfrenta a la tarea de equilibrar el respaldo militar y humanitario a Ucrania, con la exploración de fórmulas para un diálogo que no debilite la posición de Kiev ni el consenso europeo. Según Europa Press, las consultas tienen lugar en medio de intensos debates sobre la posibilidad de reabrir canales de comunicación que permitan abordar tanto el marco del alto el fuego como los posibles términos de la reconstrucción y la seguridad a largo plazo en la región.