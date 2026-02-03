Machado, dispuesta a reunirse con Rodríguez siempre y cuando sea para "definir un cronograma de transición"

María Corina Machado subrayó que su disposición a mantener un diálogo con autoridades del gobierno venezolano involucra condiciones específicas, entre las que sobresale la exigencia de un cronograma de transición política. La líder opositora planteó que las conversaciones con Delcy Rodríguez, presidenta encargada señalada por el oficialismo, deben fundarse en el reconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio de 2024 y la apertura hacia una transición democrática reconocida internacionalmente. Esta postura la expuso durante una intervención para Caracol y otros medios, según informó el medio.

De acuerdo con los reportes de Caracol recogidos en otras fuentes, Machado precisó que únicamente contemplaría una reunión con Rodríguez si su objetivo es la definición efectiva y concreta del camino hacia un cambio de gobierno bajo parámetros de legalidad y transparencia. En sus palabras, "Si es necesario para intercambiar a los efectos de definir un cronograma de transición. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", detalló ante la prensa.

Según publicó Caracol, la dirigente remarcó una clara diferencia entre las aspiraciones de la oposición y la propuesta del Ejecutivo venezolano. Machado estableció una "línea muy clara de división de lo que es nuestra visión de una Venezuela democrática donde se dan procesos de apertura en un contexto de absoluta transparencia y legalidad" frente a la actuación de las autoridades actuales. La opositora cuestionó la sinceridad y la constitucionalidad de las recientes declaraciones y acciones del sector oficialista, preguntando: "¿Tú crees que algo de lo que esos individuos están diciendo ahora tiene transparencia? ¿Se acoge a la Constitución venezolana? ¿Tienen alguna intención de rendir cuenta? Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de lo que es su esencia".

El medio consignó que la líder opositora hizo alusión a las más recientes medidas anunciadas por Delcy Rodríguez, entre las que destacan la liberación de prisioneros y el cierre definitivo de las instalaciones de El Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El Helicoide ha sido señalado por miembros de la oposición como un lugar donde se perpetran torturas contra personas consideradas disidentes. En relación con esto, la exdiputada expuso que "todo lo que sostiene a lo que queda del régimen de (el presidente, Nicolás) Maduro es la represión", agregando que la pérdida de ese pilar implicaría la caída del aparato gobernante, y que el propio gobierno está viéndose obligado a desmantelar o debilitar sus mecanismos represivos.

Caracol reportó que estas declaraciones llegan en medio de un contexto internacional alterado por la captura de Nicolás Maduro tras un operativo de Washington en Caracas, ejecutado el 3 de enero. Luego de ese suceso, la administración de Donald Trump optó por mantener canales de negociación abiertos con las autoridades vinculadas al gobierno anterior. En medio de este escenario, Machado indicó que cualquier avance hacia un proceso de apertura dentro de Venezuela no ocurre con la rapidez esperada por la oposición. Explicó su posición citando que "nuestro problema no es que salga una declaración diciendo que hay amnistía para los perseguidos; nuestro problema es que estén todos libres, plenamente libres, todos, civiles y militares".

Según consignó Caracol, la dirigente amplió su análisis sobre el proceso de desmontaje institucional y su impacto en la estructura estatal, diferenciando entre una desmovilización genuina del aparato represivo y las concesiones superficiales. Comentó que para avanzar no resulta imprescindible la promulgación de nuevas leyes, y argumentó que el modelo de país que propone se sustenta en la promoción de una economía de mercado competitiva, abierta y respaldada por instituciones transparentes.

En esta línea, la exparlamentaria comparó el tránsito de Venezuela hacia la apertura con experiencias extranjeras, sugiriendo que el caso local se asemeja a un proceso de transición similar al implementado por Rusia en su momento. Según difundió el medio citado, Machado reiteró su preferencia por un programa de privatizaciones siempre que éste funcione bajo reglas claras y respetuosas de la Constitución, orientadas tanto al beneficio ciudadano como al de inversionistas foráneos.

Según agregó Caracol, Machado sostuvo que "los directores de las empresas más grandes de Estados Unidos dicen lo mismo: necesitamos Estado de derecho, necesitamos reglas claras". También compartió que diversos sectores internacionales han manifestado interés en invertir en Venezuela, a condición de que se establezca un entorno de seguridad jurídica y haya aceptación por parte de la población: "Y una cosa muy bella que me he encontrado (...) es (que dicen) nosotros queremos invertir en un país donde la gente nos quiera".

Durante su contacto con la emisora y medios presentes, la líder opositora insistió en que para alcanzar una transición legítima y duradera es indispensable que la comunidad internacional reconozca la legalidad y transparencia del proceso. Insistió en que el éxito de cualquier negociación o encuentro está ligado a la aceptación de la voluntad popular expresada en las urnas y al inicio de un periodo de cambios verificables desde el exterior.

Tal como recogió Caracol, las propuestas de Machado buscan diferenciarse del accionar tradicional de las autoridades venezolanas, estableciendo condiciones que, según ella, aseguren la restauración de un orden democrático y un ambiente económico favorable para la recuperación y reintegración de Venezuela al escenario internacional.