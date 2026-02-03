Los usuarios de Gemini podrán importar sus conversaciones desde ChatGPT para seguir con ellas en el chatbot de Google

Testing Catalog, un portal especializado en monitorear nuevas características de aplicaciones de inteligencia artificial, reportó que Google está desarrollando una función para Gemini que permitiría a los usuarios transferir los historiales de conversación almacenados en otros asistentes virtuales como Copilot, ChatGPT o Grok. Esta herramienta posibilitaría mantener completas tanto las interacciones previas como las preferencias personales del usuario, evitando la necesidad de configurar nuevamente el asistente cuando se cambia de plataforma. El medio detalló que la opción aparecerá bajo el nombre de 'Import AI Chats' dentro del menú de herramientas del propio Gemini.

Según informó Testing Catalog, la herramienta no solo facilitará la conservación de los historiales al cambiar de chatbot, sino que permitirá continuar los diálogos desde el punto exacto donde se dejaron, resguardando tanto el contenido de las charlas como la personalización realizada por el usuario en otras plataformas. De esta manera, un usuario de ChatGPT, Copilot o Grok no tendría que reentrenar el sistema ni informar nuevamente sus preferencias al trasladarse a Gemini.

El procedimiento para importar las conversaciones involucra varios pasos. Primero, los usuarios deben descargar el historial de chats de la plataforma de IA en la que originalmente mantuvieron sus diálogos. Una vez se tenga el archivo, la persona lo puede importar directamente en Gemini siguiendo una guía integrada que ofrecerá la propia aplicación. Aunque la función reconoce varias plataformas de asistentes virtuales populares, Testing Catalog puntualizó que Google evita citar explícitamente nombres de productos de la competencia en la interfaz.

Gemini ya incluía en su menú opciones como cargar archivos o importar código, pero la capacidad de trasladar conversaciones de otros asistentes virtuales introduce una novedad orientada a reducir la dependencia de una sola plataforma y favorecer la interoperabilidad, según reportó Testing Catalog. Este tipo de integración resuelve una de las principales demandas de los usuarios de IA conversacional, quienes al migrar de un chatbot a otro solían encontrar barreras como la pérdida de datos anteriores o la necesidad de reiniciar todo el proceso de personalización.

El medio también consignó que Google prepara dos actualizaciones adicionales en Gemini. La primera consiste en una mejora de la calidad de las imágenes generadas por el propio asistente, permitiendo que estas puedan descargarse en resoluciones superiores como 2K y 4K. Esto responde a una tendencia donde las aplicaciones de inteligencia artificial buscan ofrecer resultados visuales de mayor definición tanto para usos personales como profesionales.

Como tercer elemento destacado, Testing Catalog señaló la incorporación de una novedad en la configuración que aparece bajo el nombre 'Likeness'. Esta opción dirige a una herramienta de verificación de vídeo, que, según apunta el portal, probablemente servirá para autenticar vídeos y dotar de mayor seguridad los procesos donde el reconocimiento visual es clave.

Estas funciones se encuentran todavía en fase de pruebas y no tienen una fecha de lanzamiento confirmada. El hallazgo evidencia una apuesta de Google por incrementar la compatibilidad y facilidad de uso de Gemini frente al creciente ecosistema de asistentes virtuales. Las novedades también muestran una evolución orientada a mejorar la experiencia del usuario tanto en el manejo de datos previos como en la calidad de las herramientas ofrecidas para gestionar imágenes y vídeos.

El reporte de Testing Catalog concluye que estas actualizaciones, una vez implementadas, facilitarán cambios de plataforma entre chatbots, optimizarán la descarga de contenido multimedia y reforzarán las capacidades de autenticación visual, todo dentro del entorno de Gemini. La posibilidad de conservar y trasladar historiales de conversaciones, junto al resto de funciones en desarrollo, coloca a Google en una posición competitiva frente a otras propuestas líderes de inteligencia artificial conversacional.