Los países endurecen las reglas de la redes sociales para blindar a los menores de riesgos

Redacción Internacional, 3 feb (EFE).- La decisión anunciada este martes de que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años sigue la línea de otros gobiernos preocupados por los riesgos inherentes a las plataformas tecnológicas, entre ellos Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó hoy cinco medidas con las que busca hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro.

España ya aprobó en marzo de 2025 un proyecto de ley para proteger a los menores en internet, que eleva de 14 a 16 años la edad para dar su consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal en su acceso a redes, lo que en la práctica supone que hasta los 16 años no se podrá tener una cuenta propia.

Anteriormente, el 27 de enero, la Asamblea Nacional francesa aprobó un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos, con el objetivo de que la medida se aplique a partir del próximo curso escolar.

España y Francia ya habían anunciado en 2025, junto a Grecia, una propuesta conjunta para fijar una edad mínima de acceso a las redes en la Unión Europea.

Su objetivo era crear mecanismos obligatorios para verificar la edad de los usuarios y un software de control parental para los dispositivos con acceso a internet. Dinamarca, Eslovenia y Chipre se unieron a la idea.

Sin embargo, la Comisión Europea se opuso a la intención de vetar a nivel europeo las redes sociales a los menores, pero dejó vía libre para hacerlo a nivel nacional.

En el caso de Dinamarca, su Ejecutivo presentó a finales de 2025 un acuerdo con dos fuerzas opositoras para prohibir el acceso a las redes a los menores de 15 años.

La propuesta, que cuenta con apoyo de una mayoría suficiente del Parlamento, incluye no obstante la posibilidad de que los padres puedan hacer una excepción y permitir el acceso desde los 13 años en algunos casos.

Todos estos países siguen la estela de Australia, que marcó un hito histórico al aprobar una de las leyes más restrictivas del planeta: vetó el acceso de los menores de 16 años a las redes y, en caso de incumplimiento, las plataformas se arriesgan a multas millonarias.

Dos meses después de su entrada en vigor, el 10 de diciembre de 2025, millones de cuentas han sido bloqueadas. La medida afectó a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y las plataformas de 'streaming' Twitch y Kick.

Asimismo, Nueva Zelanda y Malasia han abogado por impulsar leyes que impidan el acceso a las redes a los menores de 16 años.

En América Latina, Venezuela, Colombia y Brasil se encuentran entre los países pioneros que preparan leyes para controlar de forma más severa las redes sociales con la intención de proteger a los jóvenes de potenciales riesgos. EFE