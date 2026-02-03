La Seguridad Social pierde 270.782 afiliados en enero y arranca el año con 21,5 millones de ocupados

El incremento anual de la afiliación en la Seguridad Social, que sumó 477.818 personas en promedio entre enero de 2025 y enero de 2026, determinó un crecimiento interanual del 2,2%, mientras que el volumen de cotizantes alcanzó máximos para un mes de enero. Según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, citado por el medio, este avance sitúa el total de afiliados medios en 21.573.632, la cifra más elevada registrada en el primer mes del año a pesar del descenso mensual.

La información publicada este martes por el Ministerio muestra que la Seguridad Social perdió 270.782 afiliados en enero respecto al mes anterior, lo que representa un descenso del 1,2%. Tal como consignó el Ministerio, se trata del peor dato para un mes de enero desde 2012, cuando el retroceso superó los 271.000 ocupados. El comportamiento tradicional del empleo en este periodo responde a la finalización de los contratos asociados a la campaña navideña, un fenómeno que, según el Ministerio, se vio amplificado este año por unas condiciones meteorológicas especialmente adversas.

En términos desestacionalizados, el sistema sumó 17.311 cotizantes mensuales, elevando la cifra total a 21.885.039 personas inscritas en la Seguridad Social. La ministra Elma Saiz recalcó, de acuerdo con la nota oficial, que el mercado laboral exhibe una “sólida evolución” pese al retroceso coyuntural, y destacó que España mantiene el ritmo de crecimiento del empleo más elevado entre las principales economías europeas.

La pérdida de afiliación media en enero afectó a ambos sexos, aunque con mayor intensidad entre las mujeres, quienes registraron una caída de 141.515 cotizantes, un 1,3% menos que en diciembre, dejando el total en 10.211.265, un máximo histórico en enero. En el caso de los hombres, la cifra descendió en 129.268 trabajadores, lo que supone un retroceso del 1,1% y sitúa el número total de varones afiliados en 11.362.366. El Ministerio de Inclusión resaltó el crecimiento acumulado del empleo femenino desde la reforma laboral de 2021, con un aumento del 16,3%, es decir, 3,2 puntos más que la subida experimentada por el empleo masculino en el mismo periodo.

En cuanto a la afiliación de extranjeros, este colectivo descendió en 47.319 personas, equivalente a un 1,5% menos que en diciembre, alcanzando los 3.038.158 ocupados, una cifra próxima a su máximo histórico. Según detalló el Ministerio, los trabajadores extranjeros representaban en enero el 14,1% del total de cotizantes, lo que refleja la importancia creciente de esta franja en el mercado laboral español.

Por regímenes, el General, mayoritario en el sistema, contabilizó 242.319 cotizantes menos en enero, lo que deja un saldo de 18,1 millones de ocupados. El Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) también retrocedió, con 19.021 cotizantes menos, lo que situó la cifra total en 3.406.746 personas. En comparación interanual, hay 37.796 autónomos más inscritos respecto a enero de 2025, un avance del 1,1%.

La edición de los datos oficiales de este mes incorpora ajustes técnicos relacionados con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 25), motivo por el cual no se proporcionaron detalles sobre la evolución de la afiliación por sectores económicos. Habitualmente, la hostelería y el comercio participan en la reducción de empleo tras el final del periodo navideño, aunque este año el efecto no pudo analizarse en detalle por las citadas limitaciones.

En el análisis por edad, la evolución del empleo mostró signos positivos entre los menores de 30 años y los trabajadores de 55 años o más, quienes superaron el ritmo promedio de crecimiento que el mercado laboral español experimentó desde 2021. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio, la ocupación de los menores de 30 años subió un 26,7% y la de los mayores de 55, un 23,7%, lo que excede la media general, situada en el 11,8%. Particularmente relevante fue el aumento de empleo entre mayores de 64 años, con un crecimiento superior en 51,4 puntos al promedio.

En cuanto a las condiciones contractuales, el Ministerio señaló que se registraron 4.641.341 empleados más con contrato indefinido desde enero de 2021, mientras que el número de trabajadores con contratos temporales bajó en 1.897.432. El principal impulso se produjo en los contratos indefinidos a tiempo completo, con 299.915 adicionales en los últimos doce meses, y en los contratos indefinidos a tiempo parcial, que aumentaron en 65.159. El peso de la temporalidad se situó en enero en el 11,6%, una reducción significativa respecto al 29,4% existente en enero de 2019. Entre los trabajadores de 55 años y más, la temporalidad representan el 9,1%, en comparación con tasas superiores al 20% siete años atrás.

En el contexto europeo, el Ministerio destacó que la generación de empleo en España desde finales de 2021 avanzó un 11%, mientras que países como Francia, Italia y Alemania experimentaron subidas del 2,1%, 6% y 1,4% respectivamente.

El descenso de la afiliación promedio en enero se produjo en todas las comunidades autónomas respecto al mes anterior. Cataluña encabezó las pérdidas, con 47.941 ocupados menos, seguida por Andalucía (-41.461), la Comunidad de Madrid (-37.448) y la Comunidad Valenciana (-34.576). Los mayores descensos relativos ocurrieron en Extremadura (-2%), Baleares (-1,7%) y Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (todas ellas con descensos del 1,5%).

En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el Ministerio detalló que al cierre de enero había 10.173 trabajadores afectados. De estos, 2.409 permanecían bajo un ERTE por fuerza mayor, 7.752 por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y 12 en el Mecanismo RED del sector de automoción.