La primera Switch desbanca a Nintendo DS como la videoconsola de Nintendo más vendida

El registro de ventas acumuladas sitúa a la Switch original como la consola de Nintendo más vendida en la historia de la compañía, tras alcanzar los 155,37 millones de unidades comercializadas a nivel global hasta el 31 de diciembre de 2025. El medio que difundió estas cifras, recogidas oficialmente por la propia compañía japonesa, expuso que este récord se produce mientras el dispositivo atraviesa una importante disminución en su ritmo de ventas, atribuida al avance generacional que representa la llegada de Switch 2.

Según reportó el medio, la Nintendo Switch logró superar a la Nintendo DS, que hasta ahora lideraba el ranking con 154,02 millones de consolas vendidas. Esta marca sitúa a Switch por encima de otros clásicos del fabricante, como Game Boy, consola que registró 118,69 millones de unidades vendidas en su ciclo de vida. De acuerdo al informe, la transición generacional se refleja con claridad en el balance de ventas correspondiente a los últimos nueve meses de 2025 y los tres primeros trimestres del año fiscal 2026.

El lanzamiento de Switch 2, catalogado por la compañía como su gran novedad del año anterior, contribuyó notablemente a la reducción de ventas de la primera Switch. Según detalló la fuente, Switch 2 contabilizó 17,37 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante esos nueve meses, mientras que la Switch original solo sumó 3,25 millones en el mismo periodo, en contraste con los 9,54 millones que la consola alcanzó en los tres primeros trimestres del año fiscal anterior.

Tal como consignó el medio, esta caída representa un descenso del 66 por ciento en las ventas de la primera Switch respecto al periodo equivalente del año fiscal 2025. La publicación señala que el fenómeno no resulta inesperado, a la luz de las previsiones presentadas por Nintendo en mayo de 2025, poco antes del lanzamiento de Switch 2 ocurrido el 5 de junio del mismo año. En aquel momento, la empresa estimó unas ventas totales de 15 millones de consolas para Switch 2 al cierre de su año fiscal, que concluirá el 31 de marzo de 2026, y rebajó sus expectativas para la Switch original a unas 4,5 millones de unidades.

Los datos expuestos ofrecen una visión sobre la dinámica de relevo en la oferta de hardware de Nintendo. Según informó la fuente, estos cambios obedecen a la transición natural con la llegada de una nueva consola principal. Mientras las ventas de la primera Switch disminuyen por la competencia directa de su sucesora, la cifra récord alcanzada desde su presentación en marzo de 2017 la consolida como el producto más exitoso de la marca en el segmento de consolas, al menos en términos de unidades vendidas.

El medio recordó que la Nintendo DS, destronada por la Switch en el primer puesto, mantuvo el récord durante varios años tras registrar más de 154 millones de unidades, mientras que Game Boy ocupó anteriormente ese lugar con casi 119 millones de consolas distribuidas. Las cifras reportadas por Nintendo subrayan la relevancia histórica de la Switch en el mercado y la transformación del panorama comercial de la marca conforme avanza la integración de nuevas plataformas de juego.

El análisis ofrecido destaca el impacto de la Switch original en el sector y su legado, que incluye títulos característicos y una base global de usuarios. La reacción del mercado y las proyecciones de ventas responden tanto al ciclo de vida de los dispositivos como a la estrategia de reemplazo y diversificación de producto impulsada por Nintendo.