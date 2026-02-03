La enviada de Trump en Venezuela destaca el "momento histórico" tras el reinicio de relaciones diplomáticas

El nombramiento de Félix Plasencia como embajador de Venezuela en Estados Unidos, después de varios años sin representación oficial, constituye uno de los pasos que marcan el relanzamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Según informó Europa Press, la recién llegada encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu, calificó la ocasión como un “momento histórico” y expuso detalladamente un plan en tres fases que busca tanto la mejora de la seguridad como la recuperación económica y la apertura de nuevas vías para el comercio.

Dogu señaló, tal como consignó Europa Press, que la reapertura del espacio aéreo y la licencia general para actividades comerciales con el petróleo venezolano están entre las medidas iniciales. La diplomática estadounidense describió estos pasos como elementos fundamentales dentro de la estrategia para fomentar el desarrollo económico y avanzar hacia una Venezuela “amigable, estable, próspera y democrática”.

En su primera jornada oficial en la capital venezolana, Dogu se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un encuentro donde también participaron el ministro de Exteriores Yván Gil y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El medio Europa Press detalló que la propia Dogu hizo pública la reunión mediante un video difundido en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, enfatizando la intención de generar “beneficios tangibles” tanto para venezolanos como para estadounidenses en esta nueva etapa.

Según publicó Europa Press, el plan planteado por Estados Unidos contempla inicialmente estabilizar y restaurar la seguridad en Venezuela. La fase siguiente se centraría en impulsar la recuperación económica, facilitando el comercio bilateral y permitiendo a empresas estadounidenses operar de manera más flexible en el país sudamericano. La última fase, definida por Dogu en su declaración, apunta a consolidar una transición institucional que derive en un entorno más democrático y abierto.

En cuanto a los cambios diplomáticos, el medio también reportó que Plasencia, exministro de Exteriores y nuevo representante de Venezuela ante Estados Unidos, ocupará un rol clave dentro de este proceso de reactivación diplomática. El regreso de figuras de alto nivel a las respectivas embajadas es una de las características principales de esta etapa, según explicó Europa Press a partir de las declaraciones de los funcionarios involucrados.

Además del restablecimiento del contacto directo entre las cancillerías de ambos países, la apertura del espacio aéreo se perfila como una herramienta tanto para la normalización de vuelos comerciales como para el fortalecimiento de los lazos personales y empresariales. Europa Press indicó que la licencia general para el comercio petrolero busca facilitar transacciones de crudo, con el objetivo de contribuir al crecimiento de los flujos económicos y aliviar las condiciones de escasez.

La llegada de Dogu coincidió con un calendario marcado por el intercambio de delegaciones y el restablecimiento de canales de comunicación institucional, cuyo trasfondo refleja meses de negociaciones discretas. Según señaló Europa Press, la expectativa oficial radica en que este proceso pueda consolidar una etapa de mayor estabilidad, apertura y diálogo político.

La reanudación de la relación diplomática se produce tras años de tensiones, con sanciones y limitaciones comerciales que impactaron tanto a los sectores productivos como a la movilidad entre ambos países. El medio Europa Press subrayó que la presencia de una nueva encargada de negocios estadounidense en Caracas implica el fin de un periodo de aislamiento oficial, abriendo la puerta a un mayor intercambio y cooperación.

El plan en tres fases presentado por Estados Unidos, según amplió Europa Press, será instrumentado a través de acuerdos progresivos, supervisados por los equipos diplomáticos de ambas naciones y bajo la observación de otros actores internacionales. Los próximos pasos incluirán la evaluación de medidas adicionales para fortalecer las garantías de seguridad y crear mejores condiciones para la participación de empresas privadas y organismos multilaterales.

Dogu, quien ostenta el rango de enviada presidencial, reiteró durante su declaración la importancia de avanzar de modo gradual, con el objetivo de asegurar resultados sostenibles a largo plazo. En el mismo mensaje difundido por la embajada estadounidense, manifestó la intención de trabajar de manera conjunta con actores políticos, económicos y sociales venezolanos.

Europa Press reportó también que dentro del paquete de iniciativas figura el diseño de programas de asistencia y cooperación técnica, enfocados en sectores vulnerables y en la promoción de reformas institucionales. Las autoridades venezolanas, por su parte, destacaron la importancia de aprovechar la coyuntura para estimular el desarrollo y fortalecer la credibilidad internacional del país.

Este nuevo periodo diplomático estará determinado por la evolución de los compromisos asumidos durante los encuentros bilaterales y por la capacidad de ambas partes para responder a los desafíos económicos y humanitarios identificados por los equipos técnicos. Las declaraciones de los responsables diplomáticos, recogidas por Europa Press, apuntan a la esperanza de un avance gradual, enmarcado en condiciones de respeto y beneficio mutuo.