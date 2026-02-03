Gisela Lladó marca las diferencias y desvela el bonito gesto de David Bisbal con ella

Nueva reacción de los triunfitos a las comentadísimas declaraciones de la cantante y compositora Vega sobre el fin de su amistad con David Bisbal después de haber colaborado varias veces con él por haberse convertido, en sus propias palabras, "en alguien incómoda en su repertorio".

Mientras la concursante de 'Operación Triunfo' Verónica Romero se posicionaba al lado de la cordobesa y confesaba que ella tampoco tiene ningún tipo de relación con el almeriense aunque desconoce la razón por la que se distanció de ella, Nuria Fergó y Rosa López han dado la cara por su compañero de academia y han reconocido que, aunque apenas se ven, cuando coinciden es muy cariñoso con ellas y es como si el tiempo -en concreto 24 años desde que saltaron a la fama- no hubiese pasado.

Y ahora es Gisela Lladó la que se ha pronunciado sobre la actitud de Bisbal con el resto de triunfitos. La artista ha asistido este lunes a la gala con la que 'El Mundo deportivo' ha celebrado su 120º aniversario en Barcelona y no ha dudado en salir en defensa del ex de Chenoa.

"No tenemos contacto a diario, pero por ejemplo cuando tuve a mi hijo Indiana sí que fueron los primeros también en enviarme un regalo, en felicitarme, o sea que estamos conectados. Obviamente no diariamente, pero sí que de vez en cuando una comunicación hay. Yo problema ninguno, al contrario. Tengo muchísimo cariño a David, y él siempre ha sido muy cariñoso conmigo, cada vez que ha hecho un concierto por aquí, yo sí he podido ir a verle. No entre el público, sino siempre me ha dicho, 'Gisela, por favor, vente al Camerinos, nos vemos, nos damos un abrazo'. Así que yo nada, con él, perfecto, la verdad" ha confesado, desmarcándose así de la polémica.