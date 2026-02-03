El paro sube en 30.392 personas en enero, su menor alza en este mes desde 2022, lastrado por servicios

El colectivo de jóvenes que buscan su primer empleo registró en enero una reducción de 1.755 personas en las listas de paro, una caída del 0,8%, de acuerdo con los datos entregados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por el medio. Esta evolución, dentro de un contexto general de aumento del desempleo provocado por el final de la campaña navideña, sitúa al total de jóvenes menores de 25 años en paro en 180.892, el nivel más bajo para este grupo etario en un mes de enero desde el inicio de la serie comparable. La noticia principal corresponde a un incremento generalizado del desempleo en España durante enero, aunque el número total de demandantes de trabajo sigue situándose en mínimos históricos para ese mes en los últimos 18 años.

Según reportó el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado aumentó en 30.392 personas respecto al mes anterior, lo que representa un 1,2% más. Esta subida, atribuida de forma mayoritaria al comportamiento del sector servicios tras la conclusión de la campaña navideña, deja la cifra total de desempleados en España en 2.439.062 personas. Pese a este aumento, la cifra supone el dato más bajo para un mes de enero desde 2008, detalló el medio. De acuerdo con la misma fuente, la subida de este año es inferior a la registrada en el mismo periodo en 2025, 2024 y 2023, aunque se sitúa por encima del resultado registrado en 2022.

En términos comparativos, el aumento del paro en enero fue menor que en los tres años previos, cuando se contabilizaron incrementos de 38.725 (2025), 60.404 (2024) y 70.744 (2023) personas respectivamente. El repunte de 2026 solo se ve superado en la serie reciente por el de 2022, cuando el crecimiento fue de 17.173 personas. La serie histórica, que se remonta a 1996, evidencia un comportamiento repetido en este mes: el paro siempre se incrementa en enero. El mayor repunte registrado aconteció en 2009, con cerca de 199.000 parados más, mientras que el más bajo corresponde a 1998, con poco más de 10.000 desempleados adicionales.

El análisis sectorial publicado por el Ministerio muestra que el mayor aumento se concentró en los servicios, donde el paro creció en 35.073 personas, lo que representa un aumento del 2%. En la agricultura, el incremento fue de 881 personas, un 1,2% más. Por contraste, la construcción y la industria experimentaron descensos: la construcción registró 3.793 desempleados menos, equivalente a una caída del 2,1%, y en la industria el retroceso fue de 14 personas, equivalentes a una variación del -0,01%. El colectivo sin empleo anterior, conformado principalmente por jóvenes, también presentó un descenso: 1.755 parados menos, que supone una disminución del 0,8%.

La evolución por sexos indica que el aumento del desempleo afectó con mayor intensidad a las mujeres. Según datos del Ministerio recogidos por el medio, el paro femenino experimentó un alza de 25.284 mujeres respecto al mes anterior, equivalente al 1,7%, frente a 5.108 nuevos desempleados varones, un incremento del 0,5%. Al finalizar enero de 2026, el total de mujeres inscritas en el paro ascendió a 1.469.283, lo que representa el valor más bajo para este grupo en un enero de los últimos 18 años; el total de varones se situó en 969.779 desempleados.

Por grupos de edad, el paro juvenil (menores de 25 años) creció en enero de 2026 en 4.040 personas, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al mes anterior. Entre los mayores de 25 años, la subida fue de 26.352 personas, un 1,2% más. A pesar de este crecimiento, la cifra total de menores de 25 años en desempleo descendió hasta mínimos históricos para la serie en un primer mes del año.

A nivel autonómico, el paro solo cayó en Baleares, donde se registró una disminución de 1.260 personas. En contraste, incrementos se dieron en las otras 16 comunidades, con Andalucía a la cabeza sumando 8.046 desempleados, seguida por la Comunidad de Madrid con 3.659 y Galicia con 3.113. Analizando el dato provincial, la reducción solo se observó en Baleares, Guipúzcoa (19 menos) y Melilla (10 menos), mientras Madrid (+3.659), Sevilla (+2.380) y Asturias (+1.646) contabilizaron los aumentos más relevantes.

Respecto al colectivo de extranjeros, el número de personas desempleadas subió en 6.912 personas respecto a diciembre, un incremento del 2%. Así, el número total de inmigrantes en paro se situó en 343.693. Según publicó el Ministerio de Trabajo, esto supone 16.810 desempleados extranjeros menos que un año antes, es decir, un descenso porcentual del 4,6%.

Durante enero se formalizaron 1.163.555 contratos laborales, cifra un 4,1% inferior a la de enero de 2025. De los contratos firmados, 484.295 fueron indefinidos, un 4,7% menos que el año anterior, representando el 41,6% del total de contratos suscritos ese mes. El porcentaje resulta similar al de enero precedente, cuando fue del 41,9%. Entre los contratos indefinidos destacan 234.384 contratos a tiempo completo, un 4,7% menos. Además, se firmaron 132.940 contratos fijos discontinuos, con una caída interanual del 9,7%, y 116.971 indefinidos a tiempo parcial, que subieron un 1,7%.

Por otro lado, se registraron 679.260 contratos temporales, lo que supone una reducción del 3,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Estos contratos temporales alcanzaron el 58,4% de la contratación total efectuada en enero de 2026.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social informó que el gasto total alcanzó en diciembre de 2025 los 2.107,3 millones de euros, un 1,1% más frente al mismo mes del año anterior. El gasto medio mensual por beneficiario, excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.506,2 euros en diciembre, lo que representa un aumento del 26,3%. La prestación contributiva media bruta percibida fue de 1.039,3 euros, 20 euros más que un año antes, lo que corresponde a una subida del 2%. El número total de beneficiarios al finalizar diciembre de 2025 fue de 1.783.205 personas, un 0,3% menos que en diciembre del año anterior.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que refleja el porcentaje de personas paradas que perciben algún tipo de prestación, se situó en diciembre de 2025 en el 79,09%. Esta cifra supone un incremento respecto al año anterior, cuando se ubicaba en el 78,08%, y constituye el valor más elevado desde 2009 para ese periodo. Tal como puntualizó el Ministerio, estos datos de prestaciones se publican con un mes de diferencia en relación a las cifras oficiales de paro.