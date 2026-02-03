El Parlamento checo debate una moción de censura por las amenazas del ministro de Exteriores al presidente

Filip Turek, político del partido Motoristas, comunicó que presentará una demanda contra el presidente checo, Petr Pavel, luego de que este último se negara a confirmar su nombramiento como ministro de Medio Ambiente. De acuerdo con la información publicada por el medio, la decisión de Pavel se sustenta en una serie de publicaciones pasadas de Turek en redes sociales, donde habría realizado comentarios considerados apologéticos del nazismo, así como declaraciones de carácter racista y sexista. Este suceso forma parte de una escalada de tensión institucional que alcanzó un nuevo nivel cuando miles de personas se reunieron en Praga y otras ciudades, reuniendo a unas 90.000 personas para manifestar su respaldo al presidente.

El medio detalló que la controversia en torno al nombramiento de Turek ha desencadenado una moción de censura en el Parlamento checo contra el gobierno dirigido por Andrej Babis, a poco más de dos meses desde su constitución. La moción fue impulsada por toda la oposición, que cuestiona la actitud del ministro de Asuntos Exteriores, Petr Macinka, acusado de enviar mensajes amenazantes a Pavel por negarse a designar a Turek. Según consignó la fuente, Martin Kupka, líder del Partido Democrático Cívico, calificó este desafío parlamentario como un “paso lógico y necesario”, considerando las presiones presuntamente ejercidas desde el Ejecutivo para influir en la decisión del presidente.

La situación, de acuerdo con el medio, se presenta con pocas posibilidades de derogación del actual Ejecutivo. La estructura parlamentaria favorece a la coalición oficialista, ya que cuenta con 108 escaños en la Cámara Baja, que consta de 200 miembros, mientras que la oposición, para que prospere la moción de censura, necesitaría reunir al menos 101 votos, una cifra que actualmente no alcanzan, según datos difundidos por la propia publicación.

Dentro del recinto parlamentario, Andrej Babis desestimó la gravedad del proceso y criticó abiertamente la moción de censura. Señaló que la iniciativa busca “alimentar a la opinión pública con tonterías” y acusó a la oposición de intentar desviar la atención y entorpecer las labores habituales del Gobierno. Babis solicitó continuar trabajando y advirtió sobre las consecuencias de, en sus palabras, distraerse del funcionamiento institucional. El medio informó que aún no se ha fijado una fecha para la votación parlamentaria.

En el trasfondo de esta crisis se encuentran las presuntas presiones ejercidas por el ministro Macinka, quien habría remitido mensajes amenazantes a Pavel debido a su decisión de bloquear el nombramiento de Turek como ministro. Pavel justificó su negativa explicando su preocupación ante los antecedentes digitales de Turek, donde existen registros de expresiones polémicas vinculadas al nazismo y la discriminación, de acuerdo con el medio.

Las manifestaciones ciudadanas en apoyo a Pavel representan una respuesta social significativa ante la crisis institucional. Según reportó el medio, las calles de Praga y de otras ciudades vieron la presencia de decenas de miles de personas exigiendo respeto a la figura presidencial y rechazando cualquier intento de presión externa sobre el titular del Ejecutivo.

El primer ministro, por su parte, afirmó en declaraciones recogidas por la fuente que los integrantes del Gabinete requieren la libertad y estabilidad necesarias para desarrollar su programa y que la moción promovida por sus adversarios parlamentarios únicamente contribuye a la desestabilización en un momento políticamente delicado.

El desarrollo de esta moción marca un episodio inédito en la política reciente de la República Checa, al situar al presidente y a miembros de su Gobierno en el centro de una crisis de poder derivada de desacuerdos sobre nombramientos y de la utilización de discursos extremistas en el pasado por candidatos a cargos de alta responsabilidad. Tal como publicó el medio, la votación prevista se convertiría en una muestra concreta del respaldo o desacuerdo interno hacia Babis en uno de los comienzos de mandato más convulsos de la gestión parlamentaria checa.