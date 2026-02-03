Agencias

El Papa León XIV recibe en el Vaticano a una víctima de abusos irlandesa

El Papa León XIV recibió este lunes 2 de febrero en privado en el Vaticano a David Ryan, un hombre que fue víctima de abusos cuando era niño en el colegio católico Blackrock College de Dublín junto con su hermano Mark, fallecido en 2023.

"Ha comprendido mi dolor, aunque no lo haya vivido, sabe cuánto dolor hemos sufrido mi familia y yo", ha expresado Ryan a los medios de comunicación tras el encuentro, según ha informado este martes el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

En los últimos minutos de la audiencia también participó Deirdre Kenny, activista de One In Four, un grupo de apoyo a las víctimas de abusos.

Según recuerda 'Vatican News', no es la primera vez que el Papa León XIV recibe a víctimas de abusos. En octubre de 2025, el Pontífice concedió una audiencia en el Vaticano a seis miembros del consejo directivo de ECA Global, una asociación internacional de derechos humanos que lucha por un mayor apoyo y por indemnizaciones para quienes han sufrido abusos.

En noviembre también se reunió con 15 personas procedentes de Bélgica, víctimas de abusos cuando eran menores por parte de miembros del clero.

EuropaPress

