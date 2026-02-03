Agencias

El papa establece el 9 de octubre como día de san John Henry Newman, doctor de la iglesia

Guardar

Ciudad del Vaticano, 3 feb (EFE).- El papa León XIV ha dispuesto la inscripción de san John Henry Newman (1801-1890) en el Calendario Romano General, fijando su festividad oficial para el 9 de octubre, según un decreto del Dicasterio para el Culto Divino publicado este martes por la oficina de prensa de la Santa Sede.

La medida supone la integración definitiva del teólogo inglés en el calendario litúrgico global, después de que el pontífice lo proclamara Doctor de la Iglesia el pasado 1 de noviembre.

Con esta distinción, Newman, que se convirtió del anglicismo al catolicismo, se convirtió en la figura número 37 en recibir este reconocimiento, otorgado a quienes en cualquier época han afirmado y defendido el cristianismo con sus propios escritos.

"El Sumo Pontífice León XIV, consciente del reciente reconocimiento como Doctor de la Iglesia, otorgado a un santo pastor de tan gran importancia para toda la comunidad de fieles, ha dispuesto que san Juan Enrique Newman, presbítero y doctor de la Iglesia, sea inscrito en el Calendario Romano General y su memoria libre sea celebrada por todos el 9 de octubre", se señala en el documento.

El decreto, fechado el 9 de noviembre de 2025, establece que esta nueva "memoria libre" sea incluida en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas.

"Esta nueva memoria sea incluida en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la Misa y la Liturgia de las Horas, haciendo uso los textos litúrgicos adjuntos a este decreto, que serán traducidos, aprobados y, tras la confirmación de este Dicasterio, publicados por las Conferencias Episcopales", se lee en el decreto.

El texto del Dicasterio destaca que, durante su vida, el cardenal Newman fue "incansable en la misión a la que había sido llamado", compaginando la investigación intelectual y la enseñanza con el "servicio a los pobres y a los últimos".

Newman está considerado uno de los "padres espirituales" del Concilio Vaticano II, que lanzó a la Iglesia hacia el tercer milenio y "contribuyó decisivamente a la renovación de la teología y a la comprensión y el desarrollo de la doctrina cristiana", explicó el Vaticano.

Temas Relacionados

EFEpopepontiffLeo XIVWorld Day for Consecrated LifeVatican news

Últimas Noticias

Von der Leyen y Costa viajarán a Ucrania para conmemorar el 4º aniversario del inicio de la guerra

Ursula von der Leyen y António Costa tienen previsto reunirse en Kiev con Volodimir Zelenski para mostrar respaldo europeo ante la ofensiva rusa, mientras la Unión Europea prepara medidas adicionales contra Moscú para reforzar la presión internacional

Von der Leyen y Costa

La Fiscalía de París registra la oficinas de X en Francia y cita a Elon Musk a declarar el 20 de abril

La investigación, iniciada tras denuncias por manipulación del algoritmo y difusión de contenidos ilícitos en X, involucra también el uso de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas y delitos informáticos graves, según informaron autoridades francesas y europeas

Infobae

Ucrania condena el apoyo de Infantino a levantar el veto a Rusia: "Sus palabras son irresponsables"

El responsable de deportes de Ucrania calificó de "infantiles" las declaraciones de Infantino sobre la reincorporación de Rusia al fútbol juvenil, señalando el impacto de la guerra sobre niños y deportistas y denunciando la instrumentalización política del deporte

Ucrania condena el apoyo de

Diego Matamoros, sorprendido por los rumores de nueva paternidad de su primo Carlo Costanzia

Diego Matamoros, sorprendido por los

Almeida asegura que Madrid está "preparada" ante una potencial nevada y "por ahora no hay problema" con los desembalses

El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, afirma que la capital puede afrontar una caída de nieve y descarta complicaciones por el control de aguas, mientras la Aemet eleva la alerta por nevadas en la sierra

Almeida asegura que Madrid está