Cultura amplía en tres millones de euros el presupuesto del programa Cine Sénior para garantizar su continuidad

El repunte en la asistencia de personas mayores de 65 años a las salas de cine inscritas en el programa Cine Sénior ha provocado que numerosos establecimientos anunciaran el fin anticipado del programa tras el agotamiento de los fondos designados, generando preocupación entre los beneficiarios y los operadores de las salas. Según informó el medio Cultura, esta situación llevó al Gobierno a autorizar de manera urgente una inyección adicional de tres millones de euros, con el propósito de mantener la programación originalmente prevista y asegurar la operación semanal hasta junio de este año.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, según detalló Cultura. Se trata de una tramitación urgente para modificar el Real Decreto regulador del programa Cine Sénior, que elevará el presupuesto inicial de 8,5 millones de euros a un total de 11,5 millones de euros, permitiendo así dar continuidad a la iniciativa durante el periodo previsto. La medida adquiere carácter retroactivo desde el 1 de febrero de 2026.

La situación previa al ajuste presupuestario fue destacada por comunicados de cines participantes, entre ellos Multicines Zamora, que a través de la red social X explicó: “Ha llegado a su fin el programa Cine Sénior (los martes 2 euros para mayores de 65 años). Los fondos del Ministerio de Cultura y el ICAA asignados se han agotado. Desde junio hasta habéis convertido los martes en un día muy especial. Gracias por vivir el cine.” El mensaje ilustra el alto grado de participación que llevó a la anticipada agotación de los recursos destinados al programa.

De acuerdo con Cultura, el refuerzo presupuestario busca responder a la elevada demanda y conservar el acceso garantizado de las personas mayores de 65 años al cine, mediante subvenciones a las salas de exhibición. El programa Cine Sénior permite que este grupo de población acceda a las proyecciones todos los martes por un precio reducido de 2 euros en cualquiera de los recintos adheridos.

El aumento de la demanda encuentra sustento en los datos difundidos por la Federación de Cines de España (FECE). Durante la segunda edición, realizada entre mayo y diciembre de 2024, se registró una asistencia total de 1.689.115 espectadores sénior en 35 semanas, lo que representó un incremento de 764.391 personas sobre la edición de 2023, es decir, un aumento del 83 por ciento. En la actual tercera edición, que comenzó el 24 de junio con una dotación inicial de 8,5 millones de euros, el número de asistentes alcanzó los 1.579.923 durante las primeras 28 semanas, lo que refleja una tendencia de crecimiento del 73 por ciento respecto a la edición anterior, de mantenerse el ritmo hasta el final del periodo previsto.

La tercera edición del programa presenta la novedad de su extensión a un periodo de 12 meses y cuenta con la adhesión de 397 salas de exhibición distribuidas en todo el territorio español, según reportó Cultura. Ante la inesperada demanda, la ampliación presupuestaria pretende evitar interrupciones en la programación e incentivar la participación de la audiencia sénior, favoreciendo la inclusión cultural de este sector de la sociedad.

El programa, desde su lanzamiento, tiene como meta facilitar el acceso regular al cine de personas mayores mediante incentivos económicos y acuerdos con las salas, proporcionando beneficios tangibles tanto para los usuarios como para la industria cinematográfica española. La actuación del Gobierno, de acuerdo a lo reflejado por Cultura, refuerza la continuidad de la iniciativa, garantizando la estabilidad de la programación semanal y manteniendo el compromiso con la promoción cultural entre los mayores de 65 años en el país.