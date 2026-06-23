El primer ministro de Qatar lamenta que "no es la primera vez" que Netanyahu "genera una escalada regional"

El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha criticado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmando que, "lamentablemente, no es la primera vez que genera una escalada en la región", apuntando a las campañas militares bajo sus mandatos en Líbano, Siria y la Franja de Gaza.

"Lamentablemente, no es la primera vez que el primer ministro israelí genera una escalada en la región, mediante la continua ocupación y expansión en territorios libaneses y sirios, y la negativa a comprometerse con la retirada de la Franja de Gaza o a cumplir con las obligaciones derivadas de los acuerdos", ha afirmado Al Thani en una entrevista con la cadena panárabe Al Jazeera, apenas un día después de que Netanyahu presumiera de haber creado "zonas de seguridad" en Gaza, Siria y Líbano.

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Al hilo, el mandatario qatarí ha subrayado que la prioridad de su país es "el respeto a la soberanía de los Estados, la desescalada y el esfuerzo máximo por contener estos conflictos, de manera que se restablezca la estabilidad en la región y se evite un mayor sufrimiento a sus pueblos".

"El Estado de Qatar aspira a una visión unificada del Golfo y a un nuevo marco de seguridad regional que garantice la estabilidad y prevenga la recurrencia de crisis", ha subrayado, antes de reivindicar que, "sin embargo, la plena estabilidad en la región no se puede lograr sin una solución justa para la causa palestina, el fin del sufrimiento del pueblo palestino y el reconocimiento de su derecho a establecer un Estado soberano e independiente".

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En otro fragmento de la entrevista difundido por su propia cartera de Exteriores, Al Thani también se ha referido a Irán, que actualmente mantiene negociaciones con Estados Unidos mediadas por Pakistán y, precisamente, por Qatar. "Es un Estado vecino, y el diálogo con él sigue siendo fundamental para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región", ha afirmado el dirigente qatarí.

Con todo, no ha dejado de señalar que "lo ocurrido", en velada alusión a los ataques de represalia lanzados por Irán en reacción a la ofensiva emprendida en febrero por Estados Unidos e Israel, "es inaceptable para el Estado de Qatar y el resto de nuestros hermanos en los Estados del Consejo de Cooperación (para los Estados Árabes) del Golfo".

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De cualquier manera, el líder diplomático ha abordado uno de los principales puntos calientes de las citadas negociaciones, la navegación en el estrecho de Ormuz, y ha querido subrayar "la importancia de garantizar la libertad de navegación, eliminar cualquier amenaza que impida el paso seguro y activar mecanismos de comunicación directa y una línea directa para resolver cualquier disputa".

"El Estado de Qatar continúa sus consultas con los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo y el Sultanato de Omán, basándose en una posición compartida del Golfo que afirma el derecho de todos los Estados ribereños del Golfo Pérsico a un paso seguro y libre, preservando al mismo tiempo la estabilidad regional y los intereses de sus pueblos", ha agregado.

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Asimismo, Al Thani ha defendido que en el Consejo mantienen "una visión compartida que busca resolver las disputas por medios diplomáticos y pacíficos, y construir un mayor nivel de confianza y cooperación".