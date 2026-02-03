Bad Bunny entiende que el Super Bowl es una plataforma de unión, dice Roger Goodell

Redacción Deportes, 2 feb (EFE).- Roger Goodell, comisionado de la National Football League (NFL), aseveró este lunes que el cantante puertorriqueño Bad Bunny está consciente de que el Super Bowl es una plataforma que promueve la unión.

"Él entiende que la plataforma del Super Bowl sirve para unir a la gente con su creatividad y talento y él debe aprovechar este momento para lograrlo. Artistas del pasado lo han hecho. Bad Bunny lo entiende, por lo que creo que tendrá una gran actuación", confió el comisionado.

Goodell habló en la conferencia previa al Super Bowl LX en el que el próximo domingo se medirán New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), partido en el que el espectáculo del medio tiempo tendrá como protagonista a Bad Bunny.

El domingo pasado el cantante puertorriqueño ganó el Grammy a 'Mejor Álbum del Año', que lo convirtió en el primer artista, en los 68 años de historia de estos premios, en triunfar en esta categoría con un disco con canciones en español, un reconocimiento que, según Goodell, corroboró el por qué fue elegido para presentarse en el juego por el título de la NFL.

"Él es uno de los grandes artistas del mundo. Y esa es una de las razones por las que fue elegido para este espectáculo. Creo que todos quieren escuchar a Bad Bunny, eso se demostró en la premiación de anoche", subrayó el directivo.

La NFL ha defendido la elección del 'Conejito Malo' para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ante las críticas incluso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

"Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Es terrible", afirmó hace un par de semanas el presidente, quien no asistirá al Super Bowl.

En el aspecto de la seguridad, por la presencia de Bad Bunny, Goodell aseveró que no será diferente a la que se tiene en eventos de esta magnitud.

"La seguridad es obviamente una de las cosas en las que más nos centramos, pero no veo ningún cambio en los preparativos para el Super Bowl respecto a otros", concluyó el comisionado.