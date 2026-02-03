Asraf Beno desvela el feo que le hizo Isabel Pantoja en Cantora: "No habla a la hija, no habla a nadie"

Al relatar una experiencia difícil ocurrida durante una visita a Cantora, Asraf Beno compartió ante sus compañeros del programa ‘Decomasters’ que, al inicio de su relación con Isa Pantoja, llevó una olla con sopa marroquí como obsequio para Isabel Pantoja. Según detalló el modelo, la conocida cantante rechazó el regalo con contundencia, expresando: “Uy, qué bueno. Y luego me dice: ‘Llévatela, llévatela, lejos’. O sea, no la probó, vamos”. El testimonio, transmitido en el contexto del reality en el que participan varias parejas famosas, generó reacciones de incomodidad entre los presentes y puso de manifiesto la tensión existente entre la artista y Asraf Beno al comienzo de su vínculo con la hija de la tonadillera. La historia principal gira en torno a la fría relación que Isabel Pantoja mantiene actualmente con Isa Pantoja y su yerno.

El desarrollo del programa ‘Decomasters’ ha estado marcado tanto por los desafíos de reformas e interiorismo, como por las confesiones personales de las celebridades que participan, entre las que se encuentran Mar Flores y Carlo Costanzia, María Zurita y Antonia Dell’Atte, Los Gemeliers, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, La Terremoto de Alcorcón y Eduardo Navarrete, y Raquel Meroño y Belén Rodríguez. El medio detalló que la entrega más reciente incluyó momentos cargados de emociones tras el abandono de María Zurita, quien debió dejar la competencia debido a problemas de salud, y la inmediata salida de la modelo italiana Antonia Dell’Atte, quien manifestó estar afectada por la partida de su compañera.

En medio de estos cambios en el reparto del reality, surgieron relatos más íntimos. Asraf Beno accedió a compartir con sus compañeros los episodios difíciles que ha atravesado en su intento de integrarse en la familia Pantoja. Según reportó el medio, la conversación se produjo después de que Samantha Vallejo-Nágera tocara el tema de Isabel Pantoja y su vínculo con Isa. Beno, usando la ironía, describió a su suegra como “muy maja”, lo anterior respaldado por otros comentarios que ilustraban el distanciamiento de la artista no sólo con Asraf, sino también con su propia hija.

Durante la charla, Navarrete recordó el episodio de octubre de 2024, cuando Isa Pantoja debió ser intervenida de urgencia por apendicitis, y la cantante –de acuerdo con lo relatado por Beno en el programa y recogido por el medio– no mostró interés alguno en el estado de salud de su hija. Asraf Beno subrayó su desconcierto y molestia ante la actitud mantenida por Isabel Pantoja frente a la situación, afirmando ante sus compañeros: “¿Tú harías eso? A ver Edu no, de a ver nada de nada. La verdad es la verdad”. El modelo insistió en que no existe una causa concreta que justifique la ruptura en la comunicación entre madre e hija. “La verdad es que no sabemos lo que le pasa, le da y no habla a la hija, no habla a nadie”, sostuvo Beno, quien atribuyó la distancia a decisiones personales de la cantante, según consignó el medio.

La dinámica grupal durante el programa también incluyó momentos de distensión, con Isa Pantoja participando animadamente en una interpretación de ‘Ahora estoy mejor’, el único sencillo lanzado durante su fugaz paso por la música. De acuerdo con el medio, este contraste resaltó el temple con que la hija de Isabel Pantoja afronta la situación familiar pública, en contraste con las actitudes de otros miembros de la familia.

Por otra parte, el medio informó sobre otras confesiones personales relevantes de la jornada: el yerno de Terelu Campos relató ante cámaras cómo vivió el embarazo de Alejandra Rubio mientras permanecía privado de libertad, y cómo la paternidad de su hijo Carlo le ha supuesto una transformación radical en su vida. Esta clase de relatos han otorgado al programa un tono marcado por la apertura emocional y la exploración de aspectos íntimos de sus protagonistas, según lo indicado por la fuente.

El ambiente generado tras la revelación de Asraf Beno sobre la reacción de Isabel Pantoja en Cantora, según publicó el medio, dejó patente la incomodidad entre los presentes. El modelo remarcó lo doloroso que resultó para él el rechazo de su obsequio: “Me sentó bastante mal porque se lo llevé con toda mi ilusión y claro…”. La anécdota puso el foco en las fricciones familiares y las dificultades de integrar tradiciones y emociones en un contexto de celebridad y exposición pública.

Tal como refleja la participación de Isa Pantoja y Asraf Beno en ‘Decomasters’, el programa no solo muestra el desempeño de las parejas en tareas de reforma e interiorismo, sino que propicia un espacio donde los participantes revelan experiencias personales. Momentos como las revelaciones acerca de la relación con Isabel Pantoja, reportadas por el medio, contribuyen al tono distintivo y a las dinámicas interpersonales del reality, mientras que el abandono de concursantes por motivos personales o de salud dota a la temporada de elementos impredecibles y cambiantes.