Agencias

Asfura juramenta al abogado Enrique Rodríguez como nuevo ministro de Defensa de Honduras

Guardar

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, juramentó este lunes al abogado y empresario Enrique Rodríguez Burchard como nuevo ministro de Defensa del país centroamericano, informó una fuente oficial.

Asfura le tomó juramento a Rodríguez Burchard en una ceremonia realizada en la Casa Presidencial, en la capital hondureña, según informó el Ejecutivo.

Rodríguez Burchard, un abogado cercano al gobernante, quien tomó posesión el pasado 27 de enero, tendrá bajo sus responsabilidad una de las carteras más estratégicas del Gabinete de Gobierno, encargada de la conducción política de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La Secretaría de Defensa recibió la designación de Rodríguez Burchard con optimismo, destacando que representa un "honor y un privilegio" para la institución encargada de velar por la soberanía y la integridad del territorio hondureño.

"Su vasta experiencia, trayectoria profesional y liderazgo representan un valioso aporte en este momento clave para la defensa nacional y la seguridad del país", subrayó la institución en sus redes sociales.

La Secretaría de Defensa aseguró, además, que bajo su dirección se seguirán "fortaleciendo los principios de lealtad, disciplina, profesionalismo y compromiso con el pueblo hondureño".

El gobernante hondureño también designó a Alejandro Rodríguez Escoto como nuevo director general de Marina Mercante. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Monterrey aprieta la lucha en la cima del Clausura femenino con América y Guadalajara

Infobae

Petro llevará a Trump una cesta con café y chocolates, símbolo de su política antidrogas

Infobae

El Gobierno Trump dice que hará que su agentes de inmigración lleven cámaras corporales

El Gobierno Trump dice que

Devotos de Iemanjá convierten las playas de Montevideo en un santuario al aire libre

Devotos de Iemanjá convierten las

Agentes migratorios irrumpen en una iglesia de Los Ángeles y corretean a feligrés

Agentes migratorios irrumpen en una