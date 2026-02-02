Zelenski confirma que Rusia ha cesado los ataques contra la infraestructura energética lejos del frente

La actividad militar ha afectado la red ferroviaria en las zonas de Dnipró y Zaporiyia, donde se han acumulado daños por recientes ataques, mientras que en la capital ucraniana, Kiev, persiste la falta de calefacción en más de 200 viviendas por incidentes técnicos. Este entorno se ha visto marcado por el anuncio del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre el cese de ataques rusos contra infraestructuras energéticas que no se encuentran próximas a la línea de enfrentamiento. Según informó el medio Europa Press, el mandatario detalló que en el día anterior no se registraron bombardeos con misiles o drones de tipo "shaheed" contra instalaciones energéticas fuera de las zonas cercanas al frente o de las comunidades fronterizas.

De acuerdo con Europa Press, Zelenski remarcó en una comunicación pública a través de redes sociales que los ataques se han concentrado en la logística del país, afectando principalmente los sistemas ferroviarios. Las zonas de Dnipró y Zaporiyia experimentaron golpes contra su infraestructura ferroviaria, situación que se repite desde jornadas previas. El mandatario expuso que, aunque los bombardeos a distancia sobre instalaciones de energía cesaron, la presión se mantiene en otros puntos críticos del sistema logístico nacional.

El medio Europa Press detalló que, en paralelo a estas informaciones, el presidente estadounidense Donald Trump señaló, el 29 de enero, que su homólogo ruso Vladímir Putin se comprometió a suspender los bombardeos sobre Ucrania durante una semana. Este anuncio surgió después de que la ofensiva rusa causara interrupciones en el suministro eléctrico, privando a miles de ciudadanos ucranianos de luz y calefacción en condiciones de frío extremo. Trump afirmó ante su gabinete: "Debido al frío extremo (...) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable", replicó Europa Press sobre las declaraciones del expresidente estadounidense.

La situación de la capital ha sido especialmente tensa, ya que, según Europa Press, más de 200 residencias permanecen sin calefacción. Zelenski explicó que la mayoría de estos problemas se deben a accidentes y no directamente a daños de guerra actuales, aunque la infraestructura energética se encuentra bajo presión constante por las condiciones y ataques previos.

Por otro lado, Europa Press reportó que el gobierno ucraniano ya envió una delegación oficial a Emiratos Árabes Unidos para participar en una ronda de negociaciones trilaterales. Las conversaciones, que incluyen representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, tendrán lugar el miércoles y jueves, con el objetivo de explorar posibles acuerdos para la seguridad y la paz. Zelenski subrayó que el equipo ucraniano mantiene además sesiones bilaterales con la parte estadounidense, expresando que hay avances posibles y ciertos contenidos de las discusiones que exigen más trabajo diplomático. En este sentido, el presidente ucraniano manifestó que Ucrania está preparada para trabajar por garantías de seguridad, de acuerdo con el habitual discurso vespertino recogido por el medio.

El proceso de diálogo se produce mientras continúan las operaciones militares en el este de Ucrania y otras regiones fronterizas, según lo expuesto por Europa Press. La delegación ucraniana, en contacto directo con autoridades estadounidenses, busca alternativas que permitan reducir el nivel de violencia y consolidar acuerdos que favorezcan la estabilidad del sector energético y la protección de comunidades afectadas por los bombardeos recientes.

Europa Press también indicó que estas nuevas gestiones diplomáticas reflejan el esfuerzo de Ucrania por involucrar a actores internacionales en la resolución del conflicto y en la búsqueda de paliar el impacto de los ataques rusos sobre su economía y red civil. Mientras persisten los desafíos logísticos y energéticos, la atención del gobierno se encuentra dividida entre responder a las urgencias técnicas en lugares como Kiev y coordinar la agenda de seguridad en espacios multilaterales como el encuentro en Emiratos Árabes Unidos.

A medida que se aproximan las negociaciones, los participantes han evitado anticipar detalles de los temas a tratar, pero han reiterado su disposición a discutir tanto en foros bilaterales como en formato trilateral, según publicó Europa Press. Esta dinámica representa un nuevo intento de transformar el escenario actual hacia soluciones sostenibles que garanticen la seguridad de las infraestructuras estratégicas y el bienestar de la población.