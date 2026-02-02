Urtasun elude responder si España debe boicotear el Mundial 2026 pero pone en valor las críticas al ICE en los Grammy

Durante la ceremonia de los Premios Grammy en Los Ángeles, artistas internacionales consolidaron una posición crítica frente a las políticas migratorias estadounidenses, con demandas explícitas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y llamados por el respeto a los derechos humanos. Según detalló Europa Press, el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, destacó el impacto de estas manifestaciones de denuncia realizadas por figuras como Bad Bunny, Billie Eilish y otros, señalando el valor de que personalidades tanto del ámbito artístico como deportivo sumaran sus voces a la condena de los abusos vinculados al ICE. La noticia principal giró en torno al peso simbólico y mediático de estas protestas públicas en un contexto global.

El medio Europa Press especificó que Urtasun, consultado acerca de si España debería unirse al boicot contra el Mundial de Fútbol 2026 previsto en Estados Unidos, México y Canadá, decidió no responder directamente a la cuestión. No obstante, ensalzó el efecto positivo de que más referentes culturales y del deporte se posicionaran públicamente contra las operaciones y redadas del ICE, que han sido objeto de controversia por la gravedad de los abusos y la reciente muerte de manifestantes. “Artistas que muy claramente han denunciado las atrocidades del ICE. Creo que es absolutamente positivo que voces tan importantes salgan y hagan estas denuncias, igual que un baloncestista de la NBA que también ha salido recientemente. Cuantas más voces [...] vinculadas también a la cultura y al deporte se unan a la denuncia de lo que está pasando con el ICE será siempre muy bienvenido y muy positivo”, afirmó el ministro, según informó Europa Press.

Durante la gala, Bad Bunny usó su intervención tras recibir el Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana (“Debí tirar más fotos”) para pronunciarse contra el ICE y los discursos de odio. “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses”, declaró. El cantante, quien sumaba su cuarto galardón, recurrió al escenario mundial para señalar la violencia en redadas recientes que terminaron con la vida de dos manifestantes en un plazo de dos semanas, reportó Europa Press. Además, en la misma ceremonia, Bad Bunny —quien había recibido otra estatuilla por Mejor Interpretación de Música Global con “EoO” y estaba nominado a mejor grabación y mejor canción del año, ambas con trabajos en español— subrayó: “el odio se vuelve más poderoso con más odio”, a lo que añadió: “Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso, por favor, tenemos que ser diferentes”.

De acuerdo con Europa Press, la gala evidenció una serie de gestos coordinados en la alfombra roja, donde algunas figuras portaron símbolos de protesta como pines con los lemas “ICE OUT” y “BE GOOD”. Entre quienes lucieron estos emblemas estuvieron Billie Eilish, FINNEAS, Justin Bieber, Bon Iver, Samara Joy, Carole King, Joni Mitchell y Kehlani.

Otras voces destacadas también sumaron críticas. Como publicó Europa Press, la cantante Olivia Dean, al recibir el galardón a Mejor Artista Revelación, reivindicó su ascendencia migrante durante su discurso. “Si estoy aquí es por ser nieta de un inmigrante y fruto de la valentía”, sostuvo, e hizo un reconocimiento colectivo a las personas en situación migratoria similar: “Esas personas merecen ser homenajeadas”.

El medio Europa Press agregó que artistas de habla inglesa como Billie Eilish y Justin Bieber sumaron declaraciones en contra de las políticas migratorias y específicamente de las actuaciones del ICE. Eilish, tras recibir el reconocimiento a mejor canción del año por “Wildflower”, declaró: “Por muy agradecida que me sienta, sinceramente no creo que tenga que decir nada más que nadie es ilegal en tierra robada”. En otra parte de su intervención, señaló: “Es muy difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo. Me siento muy esperanzada en esta sala, y creo que tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando. Nuestras voces y la gente de verdad importan”. Al cierre de su participación, la retransmisión censuró parte de sus palabras, aunque el público presente sí escuchó el mensaje final: “A la mierda ICE”, lo cual generó vítores y aplausos.

Entre los premiados que reiteraron el rechazo al ICE durante la recogida de galardones estuvo Kehlani, según reportó Europa Press, vocalizando la misma consigna al ser reconocida por la Mejor Interpretación de R&B por “Folded”. Estas intervenciones públicas se dieron en un contexto marcado por la reciente muerte de dos manifestantes en redadas del ICE, lo que incrementó la sensibilidad alrededor del tema y motivó una mayor cobertura por parte de los medios internacionales.

Europa Press precisó que la protesta contra el ICE no se limitó exclusivamente al ámbito musical ni a figuras de habla hispana, sino que involucró a una gama de artistas reconocidos globalmente, lo que amplificó la visibilidad del reclamo en la escena internacional. Las declaraciones y gestos realizados en la gala se interpretaron como una estrategia de presión para aumentar la atención global sobre los abusos cometidos en nombre de las políticas migratorias en Estados Unidos.

De este modo, la edición número 68 de los Premios Grammy funcionó como una plataforma mediática para poner en primer plano la situación de las comunidades migrantes y para exigir un trato más humano y respetuoso hacia quienes se ven afectados por los operativos del ICE, según lo constatado en el reporte de Europa Press.