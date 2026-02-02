Ucrania asegura haber derribado cerca de 160 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas

Mientras persistía la amenaza de artefactos aéreos en el espacio de Ucrania, las autoridades instaron a la población a mantener la alerta y observar las normas de seguridad. Según reportó Europa Press, la Fuerza Aérea ucraniana advirtió que el ataque ruso continuaba, dado que numerosos drones hostiles seguían activos en el país. Las fuerzas armadas ucranianas declararon este lunes que lograron derribar alrededor de 160 drones enviados por Rusia en una noche marcada por intensos ataques y enfrentamientos.

Europa Press informó que el Estado Mayor de Ucrania señaló que las tropas rusas desplegaron un total de 171 drones kamikaze y un misil balístico tipo ‘Iskander’. En el comunicado difundido en redes sociales, la fuerza aérea ucraniana precisó que 157 de estos vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos mediante sistemas antiaéreos. A pesar de estos esfuerzos, el misil y doce drones lograron impactar en ocho zonas distintas del territorio ucraniano. Hasta el momento, las autoridades no han publicado datos específicos sobre posibles víctimas o daños materiales como consecuencia de esos impactos.

Además de los ataques reportados en suelo ucraniano, el mismo medio informó que el Ministerio de Defensa de Rusia reivindicó la interceptación de más de 30 drones enviados presuntamente por fuerzas ucranianas sobre la región occidental rusa. El comunicado oficial ruso publicado en Telegram indicó que 31 drones fueron neutralizados: 22 en la región de Bélgorod, cuatro en la zona de Krasnodar, dos en Rostov, y uno cada uno en Astracán, Briansk y Kursk. Las autoridades rusas confirmaron que, en la localidad de Stari Oskol ubicada en Bélgorod, el impacto de uno de estos dispositivos causó la muerte de dos personas la madrugada del lunes.

Durante la escalada de violencias aéreas, la defensa civil ucraniana recomendó persistentemente a la ciudadanía refugiarse y evitar riesgos innecesarios, resaltando que el peligro no había pasado. Europa Press consignó que, desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 por orden del presidente Vladímir Putin, ataques de este tipo se han multiplicado, afectando tanto infraestructura crítica ucraniana como franjas habitadas en zonas fronterizas de Rusia.

En la información recabada por Europa Press, se destacó que esta última ofensiva rusa incluyó el uso de drones suicidas de fabricación iraní y misiles balísticos, recursos frecuentes en el arsenal desplegado por Moscú. Las autoridades ucranianas aseguraron que parte del éxito para contrarrestar los ataques se debió al fortalecimiento reciente de sus sistemas de defensa aérea. Sin embargo, la amenaza persistente obliga a mantener las medidas de prevención tanto en áreas urbanas como rurales.

La crisis generada por la intensificación de bombardeos motivó pronunciamientos oficiales en ambos lados del frente. Mientras Kiev celebró los resultados de la defensa antiaérea, el gobierno ruso recalcó su capacidad de interceptar dispositivos enemigos sobre territorio propio, en especial tras los incidentes en Bélgorod que involucraron bajas civiles. Europa Press agregó que, hasta el momento, ni Rusia ni Ucrania ofrecieron detalles completos sobre el alcance estructural de los daños en cada una de las regiones afectadas por los drones que lograron evadir las defensas.

En los comunicados difundidos durante la jornada, tanto las Fuerzas Armadas ucranianas como el Ministerio de Defensa de Rusia reiteraron que la situación en los cielos seguía siendo volátil, por lo que hicieron hincapié en la necesidad de mantener estrictos protocolos de seguridad y permanecer atentos a futuras alertas emitidas por las autoridades.